Atlético Nacional anunció este martes la salida del técnico Hernán Darío Herrera, quien se va del primer equipo por los malos resultados de la presente campaña.

Herrera, según el comunicado oficial, seguirá en el equipo pero en su antiguo cargo en las divisiones menores.

Asume Sarmiento

Mientras tanto, Nacional indica que Pedro Sarmiento fue designado en calidad de técnico interino.



Sarmiento tendrá como asistente a Carlos el 'Piscis' Restrepo, que ya estaba en en el cuerpo técnico de Herrera.

Herrera se va con el logro de haber sacado a Nacional campeón en el semestre anterior.



Su estadía no era fácil, pues el juego del equipo no mejora y los resultados no se dan. Nacional marcha noveno, con 13 puntos.







