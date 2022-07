Atlético Nacional completó siete fechas sin ganar en torneos oficiales y la estrella 17, con lo sucedido en los últimos partidos, parece un recuerdo muy, pero muy lejano. El equipo que dirige Hernán Darío Herrera perdió 3-0 con Junior y revivió las pesadillas del partido contra el mismo rival en el partido de Liga, hace menos de un mes.

Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera dejó sus sensaciones luego de esta goleada que lo deja mal parado en la Copa Colombia.



“Hay que felicitar al Junior por ese buen primer tiempo, el segundo, Nacional creo que lo niveló. Luego llega una jugada del segundo gol que es mejor que la discutan ustedes, nosotros simplemente tenemos que decir que se pierde, que este marcador es alto para nosotros, pero tenemos la serie de vuelta en Medellín y veremos qué pasa”, dijo Herrera.

Herrera habló de los problemas de Nacional en el juego aéreo



Sobre los goles que recibió Nacional por arriba. Herrera indicó: “Nacional no sufre del juego aéreo, solo nos descuidamos en la jugada del tercer gol, que fue un tiro de esquina, aflojamos en marca. Pero creo que el equipo se para bien”.



Herrera insinuó que el arbitraje de Diego Ruiz influyó en el resultado. “El equipo luchó, el segundo tiempo fue muy bueno, hay que valorar eso. Otras cosas no podemos manejarlas y mejor que las juzgue otra gente. Tenemos que trabajar para levantar el nivel en el equipo. El rival en el primer tiempo, nos presionó mucho, no dejó que se juntaran los jugadores de ataque y por eso creo que hay que darle mérito a Junior”, expresó.



En cuanto a los pocos refuerzos que llegaron y las múltiples salidas del equipo que fue campeón, el ‘Arriero’ remarcó: "Los refuerzos están ahí, llegó (Andrés) Román y creo que el resto de los refuerzos están allí. Este semestre esperamos sacar la cara, fue el equipo que salió campeón, adelante no sé qué pasará, pero yo quiero seguir al frente de este equipo hasta el final. Esperamos sacarlo adelante”.



Sobre lo que viene en el futuro cercano y la posibilidad que deje el cargo, Herrera comentó: “Debemos tener más confianza, más partidos y más tiempo de trabajo. Hay que mirar y trabajar para que este equipo mejore. En Nacional, el entrenador está dispuesto a estar cuestionado, especialmente cuando se pierden partidos. Este fue un partido de los dos de la serie, nos quedan 90 minutos contra Junior y en la Liga, llevamos cuatro partidos, todavía nos falta mucho tiempo. Decir otras cosas no van en estos momentos”.

Las críticas al gesto de Jarlan Barrera



Del gesto de Jarlan Barrera a la tribuna cuando lo retiraron de la cancha, Hernán Darío dijo: “No vi qué gesto hizo, solo que desde la tribuna nos tiraron muchas cosas”.

¡EPAAA🔥! ¿Provocación de Jarlan Barrera ante los hinchas de Junior?



👀 Por menos, Dimayor sancionó a Teo Gutiérrez con el Cali. pic.twitter.com/aG0xrQFD7g — Toque Sports (@ToqueSports) July 29, 2022



Finalmente, el técnico expresó: “Nosotros tratamos de hacer las cosas bien, venimos de un título, luego de un descanso estamos volviendo a trabajar, sin tener mucho tiempo. Esto es largo, nos faltan partidos por delante y esto apenas está comenzando. Hay que empezar a ganar para meternos a los ocho y pelear el título”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8