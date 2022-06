Aunque Atlético Nacional perdió la oportunidad de asegurar la clasificación a la final de la Liga con una fecha de anticipación, depende de sí mismo para llegar a esa instancia, luego de empatar sin goles contra Millonarios en El Campín.

El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera fue a lo seguro y quedó a un punto de volver a una final de Liga tras cuatro años. Al final del encuentro por la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales, habló el ‘Arriero’.



El planteamiento del partido. “Encontramos a Millonarios con la necesidad de ganar, nosotros con el empate o la victoria. El primer tiempo hago una estructura sin Jefferson Duque, quien estaba con una virosis y pudimos recuperarlo. En el segundo tiempo veía que le podía ganar a Millonarios, hice dos cambios, con la salida de Jarlan (Barrera) y Andrés (Andrade), para que ingresara Yeison (Guzmán) y Jefferson Duque, ahí mejoramos mucho. Pero nos encontramos a un Millonarios que juega bien y es difícil jugarle en Bogotá. Nosotros nos paramos bien tanto en el primero, como en el segundo tiempo, el empate fue justo para ambos y vamos a buscar la clasificación a Medellín. Nos merecemos esto porque hemos hecho un buen campeonato”.



Por qué puso a Felipe Aguilar como titular. “Nosotros tuvimos mucho inconveniente cuando vinimos de Bucaramanga a Bogotá. Tuvimos un virus que nos complicó a varios jugadores y el cuerpo técnico. Danovis Banguero era el titular, pero tuve que modificar y con Felipe Aguilar, aunque no tenía mucho rodaje venía de una lesión, decidí ponerlo y lo hizo bien. Aunque tenía a Danovis (Banguero) si Felipe (Aguilar) no me daba lo que estaba buscando”.



El gran nivel de Olivera. “(Emmanuel) Olivera es parte de la defensa, lo hizo bien, al igual que (Yerson) Candelo, al igual que Felipe (Aguilar), Kevin (Mier) lo hizo bien. En conjunto, todos los hicieron bien. No fuimos un equipo partido, estuvimos compactos y pudimos ganarles también. Millonarios nos presionó, no nos dejó jugar en inicio y salida y por eso decidimos jugar largo, varias veces les ganamos los duelos arriba”.



Lo que viene. “Tenemos estrategias, en este partido hicimos una. No considero que se haya perdido tiempo, en cualquier momento podemos usar estrategias. Había que ganar o empatar y contra Millonarios no podía ser tan folclórico y jugarle mano a mano. No hemos ganado nada, lastimosamente Millonarios quedó eliminado, pero nosotros vamos paso a paso. Vamos a buscar la clasificación en Medellín, sigue Junior, un gran rival. Seguramente el estadio estará lleno, nosotros nos debemos preparar y esperar a Junior en nuestra casa”.



