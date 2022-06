Nacional se volvió a meter en la pelea por la clasificación al golear al Atlético Bucaramanga y llegar a cinco puntos. Queda uno por encima de Milllonarios y Junior y ahora le quedan dos partidos como visitante y uno en casa para buscar el paso a la final de la Liga.

El técnico Hernán Darío Herrera habló sobre el juego, las maneras de su equipo para superar a su adversario y el grupo que trabaja día a día.



El balance de la victoria. "Estamos contentos, en este partido jugamos igual que contra Millonarios. Fuimos más intensos, más rápidos tanto en el primero como en el segundo tiempo. Pero me pone más contento por lo de Jefferson Duque, es el goleador que todos queremos. Nosotros contra Junior hicimos una estructura con un solo volante de marca como en este partido. Con Millonarios hicimos con dos volantes de marca, hay que valorar el trabajo de los jugadores, sin ellos no se pueden hacer esos movimientos".



(Lea también: Piqué: la cruda explicación que dio Shakira de la letra de 'Te felicito')



Gracias a los hinchas. "Quiero agradecer a la hinchada de Nacional por el apoyo. Sin ellos, no podemos conseguir cosas importantes".

El planteamiento de Herrera para lo que viene



El próximo partido como visitante. "En Bucaramanga es otro partido, pero no creo que cambiemos mucho. Con un cuerpo técnico para evaluar. Tengo un grupo muy fuerte, saben superar situaciones difíciles. El cuerpo técnico también es muy bueno, hay mucha alegría en el grupo y la mayoría somos amigos. Dentro de la cancha están haciendo las cosas bien y eso es lo que debemos seguir mejorando".



(En otras noticias: Piqué: así fue la dura 'fiesta de la discordia' mientras estuvo con Shakira)



El momento de Yeison Guzmán y Jéfferson Duque. “Me pone contento esa recuperación de Yeison Guzmán, sigue peleando el puesto. A Jefferson Duque lo he defendido porque es nuestro goleador. Me ha gustado sus movimientos en ataque, seguimos trabajando en los centros. A veces sale, otras no, pero es producto de lo que trabajamos en la semana. Tres de los cuatro goles llegaron en una zona específica".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8