Hernán Darío Herrera se siente feliz, está emocionado porque su equipo, Nacional, va a jugar la final de la Liga. Antes del duelo de ida contra Tolima, el DT analizó lo que espera de su plantel para quedarse con el título.

Palabras del DT Herrera

Rival: "Primera vez que voy a enfrenta a Tolima, es complicado, un gran equipo. Hernán lo conoce, lo maneja bien. Conozco lo que es. Hemos trabajado para contrarrestar i de ellos, vamos a ver si sale. Ellos son muy fuertes en ofensiva y defensiva".



Su final en 2005 a hoy: "Me veo más fuertes, más maduro, con un gran equipo. Un equipo grande, sin menospreciar a Real Cartagena. Me veo diferente, más contento".



Herrera campeón como jugador con Zubeldía: "Nacional siempre es lo que ven ahora. Siempre en finales, con estadio lleno, acá la gente apoya mucho. Estoy tranquilo de manejar este equipo, la aspiración de uno es lograr el titulo. Tengo un grupo muy bueno. Antes era una familia y eso es ahora. La gente dice que no, pero este Nacional sí, este nacional va a ser muy duro".

Hernán Darío Herrera celebra emocionado la clasificación a la final de la Liga con Atlético Nacional. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO



4-2 o 4-1-4-1: "Necesitamos ganar, estamos de local, con precaución. Con cuidado. Las estructuras... tengo el equipo disponible, Nelson Palacios expulsados, de resto, todos concentrados. Mañana decidiré la estructura".



¿Jugar bonito o ganar? Si Nacional me pagara por jugar bonito, juego bonito. Nacional necesita un título, ¿y cómo se gana? Yo quiero ser como el Real Madrid, ganar. Volver al ADN después se dará. Quiero levantar la copa, si Tolima fue superior, pues lo felicito, pero que la copa esté acá".



Su trabajo: "Tengo un grupo de trabajo muy bueno. Me acogieron muy bien. Le metimos cosas, lo táctico. Acomodé estructuras, unas me dieron, otras no".



Torres: "Lo enfrenté, y no ha cambiado, agresivo, a veces pasivo. Así era de arquero, era un líder, gritaba, decía de todo".



Gio Moreno: "Ya tengo disponible a Gio, ahora dialogaremos y veremos. Gracias a Dios, Gio ha sido muy bueno para el grupo. Ha rendido. Mañana veremos si juega de inicialista".



