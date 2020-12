'Bolillo' piensa en grande con el DIM: sus primeras declaraciones

Tras ser presentado como nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Hernán Darío Gómez habló con los medios de comunicación del club antioqueño sobre lo que pretende en este segundo ciclo bajo el mando del poderoso.

“Estoy muy contento y agradecido porque el Deportivo Independiente Medellín me vuelve a dar la oportunidad de dirigir al equipo. Me siento muy nervioso, porque es una responsabilidad a la que tomo con mucha seriedad, debo meter todos los sentidos para que los hinchas y la ciudad tengan alegrías con este proyecto que estaremos trabajando”, indicó.



Sobre su llegada al equipo, Gómez comentó que “hace mucho tiempo había venido hablando con Raúl (Giraldo), por diferentes motivos no se daba la oportunidad de regresar. Me alegra mucho la confianza que él me tiene y queremos rescatar al equipo y poner a Medellín en los primeros lugares”.



Además, “hemos estado trabajando juntos durante todos estos días, este sábado me presenté con el grupo de jugadores en la sede deportiva. Con el preparador físico hablamos sobre un periodo de descanso para los jugadores, donde no van a perder su condición física, luego entraremos en una pretemporada para arrancar la competencia a principios de enero”.



En cuanto a esa deuda pendiente que le quedó de su primera etapa dirigiendo al rojo, ‘Bolillo’ remarcó que “siempre he querido quedar campeón con Medellín y ahora que tengo esta nueva oportunidad, voy a luchar para conseguirlo. Le pido a la hinchada que nos respalde mucho, que sigan siendo fieles. Vamos a trabajar bastante para que las cosas nos salgan bien”.



El ex técnico de Ecuador y Panamá explicó cómo será su grupo de trabajo. “Está conformado por (Edgar) Panzer Carvajal como asistente técnico, Daniel Gómez como asistente técnico, Juan Mauricio Roldán como preparador físico, Didier Muñoz como entrenador de arqueros y Óscar Pérez que va a trabajar con nosotros y con las divisiones menores”.



Finalmente, les envió un mensaje a los fanáticos del DIM. “A la hinchada del poderoso les deseo lo mejor, queremos estar unidos, los queremos mucho y los necesitamos para conseguir alegrías y glorias en este nuevo proyecto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8