Comienza la nueva era del 'Bolillo' en el Medellín: esta es su idea 

Deportivo Independiente Medellín planifica la temporada 2021 y espera regresar a los primeros lugares de la mano de Hernán Darío Gómez y su cuerpo técnico. Este viernes comenzará la pretemporada con miras a las competencias que afrontarán como la Copa Colombia y la Liga colombiana.

El ‘Bolillo’ habló poco más de una hora con los medios de comunicación de manera presencial en la sala de prensa del estadio Atanasio Girardot. Con su estilo descomplicado, directo y sin muchas vueltas, el estratega espera que en su segundo ciclo al frente del poderoso llegue cargado de buen fútbol y títulos.



“Es un compromiso muy lindo, quiero trabajar y poner al Medellín en los primeros puestos del fútbol colombiano y competir en un futuro en torneos internacionales. Queremos volver a las raíces de nuestro fútbol. Vengo con un cuerpo técnico antioqueño que tuvieron un paso en el pasado con Independiente Medellín. Hemos conversado mucho con Raúl (Giraldo) y esta oportunidad me llega para reivindicar a los técnicos antioqueños y técnicos colombianos. Hagamos un proceso a cinco años, le firmo por dos y le pido que no me vaya a echar en el primer año, el cual va a ser muy duro”, declaró Gómez.



'Bolillo' estaba acompañado por Edgar ‘Panzer’ Carvajal y su hijo, Daniel Gómez, quienes serán asistentes; Óscar Pérez como asistente de Fuerzas Básicas; Juan Mauricio Roldán, preparador físico y Didier Muñoz, entrenador de arqueros.



En cuanto a los refuerzos, el estratega indicó que espera la llegada de siete jugadores para conformar una base que soporte a los juveniles que se deben consolidar en el proyecto deportivo.



“Hay jugadores que nosotros queremos y no pueden venir, hay unos importantes que se pueden acoplar, hay unos jóvenes con mucho futuro y hay experimentados que nos pueden aportar. Ojalá los que vengan, se acomoden a un equipo y una plaza tan exigente. Vamos a tener un año de mucho trabajo”.



Sobre la actualidad del equipo, Gómez declaró: “Es un lindo reto, tan difícil como el anterior. En la vida no hay cosas fáciles y esta no es la excepción, tengo susto porque soy responsable y me gusta tener susto porque con eso tengo todos los sentidos despiertos. La gente me ha recibido muy bien y eso es lo que me da más peso en la espalda. Medellín es un equipo que en los últimos años fue protagonista, me siento en mi casa y es un compromiso grandioso”.



Además de los proyectos en ser un equipo competitivo, ‘Bolillo’ habló sobre un proyecto en el que haya una sede con más canchas. “Necesitamos que el jugador y el técnico del Medellín viva bien y si viven bien, juegan bien”. Entre otros detalles, el técnico reveló que Francisco Maturana será un asesor permanente del equipo.



“Yo con ‘Pacho’ (Maturana) hablo todos los días, el me asesora siempre y ahora que estoy en el Medellín va a poner más cuidado. Es una lástima como no lo valoramos en Colombia”, aseguró.



Medellín arrancará trabajos este viernes con las pruebas PCR, trabajo físico hasta el 23 de diciembre donde harán una pausa por Navidad, siguen con los trabajos hasta año nuevo y el 2 de enero esperan tener la nómina completa para arrancar la competencia frente a Junior, en los cuartos de final en la Copa Colombia.



