'Bolillo' explotó y dio su versión sobre su salida del Medellín

Mientras Independiente Medellín anunciaba a Julio Avelino Comesaña como su nuevo entrenador, se filtró un audio de WhatsApp en el que su antecesor, Hernán Darío Gómez, explicó por qué presentó su carta de renuncia.

'Bolillo' se fue del equipo tras 21 partidos dirigidos, nueve meses de trabajo y un título obtenido, la Copa Colombia de 2020, que ya tiene al DIM clasificado para la próxima edición de la Copa Sudamericana.



(Lea también: James Rodríguez: ¿se le cierra otra puerta para jugar?)



En la conversación, Gómez detalló que se estaba ‘contaminando’ en el equipo y que fue más allá de una situación deportiva. Según el periodista Óscar Tobón, su interlocutor es Óscar 'Papi' Mejía, exfutbolista y compañero del 'Bolillo' en el Medellín.



“Uno aguanta todo lo del fútbol, si gana, si pierde, si está atrás, si tiene que meterle más duro. Todo eso se trabaja, en cualquier momento explota, se cambia, pero fallé yo porque cuando uno va a un lugar, tiene que conocer quién es el presidente y quien es el dueño y ahí uno decide si va o no”, comentó ‘Bolillo’ en un audio publicado por el periodista Wbeimar Muñoz en su cuenta de Twitter.

Audio del BOLILLO GÓMEZ en el que culpa de la situación del DIM,

más al campo administrativo que al deportivo.pic.twitter.com/ihpUJtgW8v — @WbeimarMunoz. (@WbeimarMunoz) September 8, 2021

“Aquí fallé, porque la renuncia mía va por el lado distinto al fútbol, donde yo no podía seguirme contaminando con las cosas que estaban pasando. Algún día vamos a hablar personalmente y te vas a dar cuenta, pero no sé hasta cuando el Medellín tenga futuro", agregó Gómez.



(En otras noticias: Supermán’ López: nuevas revelaciones sobre su escandaloso caso)



"Ojalá el equipo clasifique y consiga títulos, porque somos hinchas del poderoso, clasifique y pelee títulos. Por la parte deportiva no había renunciado, pero la parte de arriba, no podía seguir contaminándome a mí”, señaló el entrenador.



En su última rueda de prensa con los medios de comunicación, había mencionado un 'ambiente enrarecido' que estaba ‘descomponiendo’ su paso por el club.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8