'Bolillo' Gómez, en la cuerda floja como técnico del Medellín

Hernán Darío Gómez criticó el desempeño del Medellín, que solo ha ganado un partido de los siete disputados en la Liga, ocupa actualmente el puesto 14 con siete puntos y sumó su segunda derrota en el campeonato, esta vez a manos del Atlético Huila, 3-1, último en la tabla del descenso y que no había ganado su primer partido, hasta este sábado.

“Hay cosas que nos van desgastando como el gol del empate en Cali en fuera de lugar, el penalti del Huila que no era para pitarlo, sin objetar al Huila que jugó bien. Mejoramos ofensivamente, pero desmejora ofensivamente, es buscando el equilibrio y no lo hemos podido encontrar. Son varios partidos y apenas se pudo ganar uno, es un muy mal balance”, precisó ‘Bolillo’.



"No sé cómo explicar, hay muchos factores que influyen”, afirmó, dejando entrever que puede existir algún malestar en el grupo o una falta de comunicación.



"Nos volvemos más ofensivos, pero nos descuidamos en defensa. No tuvimos un equilibrio en este partido, no nos salió”, concluyó, luego de caer en Neiva.





