Hernán Darío Gómez vivirá otra semana difícil luego de la derrota del Junior contra Medellín, 1-0, en el Atanasio Girardot.



Al ifnal del partido, el DT Gomez asistió a la rueda de prensa y respondió las preguntas con pocas palabras, con evidente malestar.

Palabras de Bolillo

Hernán Darío Bolillo Gómez. Foto: Vanexa Romero, EL TIEMPO

Balance: "De este partido, un partido parejo. Nuestro primer tiempo fue más importante que el segundo. Después, partido parejo...".



Planteamiento: "Los cambios mejoraron del partido pasado. Tuvo más opciones. Medellín aprovechó, la nuestra no la aprovechamos. Esa es la diferencia".



Presión: "La presión la he manejado toda la vida, con selecciones, por todos los países y aquí es igual. Piden la cabeza en dos partidos, cogimos un Junior en el puesto 20 casi entramos al octogonal. No me pongo a pensar en eso ya. Las decisiones son de los dueños, no lo que se hable en la calle".



Gol: "Fue un saque de banda, un rebote...".



Enamorado: Junior tiene sus contrataciones, lo de Enamorado no sé porque no se cumplió.



