Bolillo, el fichaje mas fuerte de Colombia, se reestrena en la Liga

Medellín quiere volver a ser protagonista de la Liga. Para regresar a los primeros lugares, fichó al veterano, experimentado y conocedor entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quien se convirtió en el mejor fichaje del campeonato, en el que se estrenarán hoy (7:30 p. m., con TV de Win+) visitando al Junior, equipo al que eliminó el pasado miércoles de la Copa Colombia.

Bolillo ha sido claro desde que asumió este reto. Con su estilo descomplicado, el DT espera que en su segundo ciclo al frente del Poderoso llegue cargado de buen fútbol y títulos.



“Es un compromiso muy lindo, quiero trabajar y poner al Medellín en los primeros puestos del fútbol colombiano y competir en un futuro en torneos internacionales. Le dije al presidente que hagamos un proceso a cinco años, le firmo por dos y le pido que no me vaya a echar en el primer año, el cual va a ser muy duro”, comentó Gómez.

Gómez es un DT trabajador. Con una hoja de vida envidiable y que asegura cumplir las expectativas. Sus pasos por las selecciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Guatemala le dan una experiencia importante. Tiene trabajo de grupo y conoce la plaza.



Bolillo vuelve al DIM con esa deuda pendiente que le quedó del 2012, cuando la tanda de penales frente a Millonarios no le permitió consolidar con un título el buen semestre que hizo a finales de aquel año. En el 2013 no pudo encaminar el equipo y terminó yéndose en abril.



“Necesitamos que el jugador y el técnico del Medellín vivan bien; y si viven bien, juegan bien”, aseguró el técnico.

Pero el trabajo no será fácil. Entre sus grandes retos está recuperar la confianza con su proyecto, imprimirles el sentido de pertenencia y tener un criterio de selección que le permita conseguir un equipo competitivo. Además, potenciar jugadores jóvenes, sostener una idea de juego y restaurar la moral del aficionado.



Gómez tiene claro lo que quiere de su equipo, y con fichajes como los uruguayos Alexis Rolín y Matías Mier, sumados a los del argentino Agustín Vuletich y el colombiano James Sánchez, más la base que ya estaba, ganar su segundo título en el país.

“Hace días venimos preparando los partidos de la Liga; debemos mejorar, conocernos más. Esto es de continuidad y de estar compensados en las línea”, concluyó.



DEPORTES