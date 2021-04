Explosivas declaraciones del Bolillo sobre el covid en el DIM

Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez, DT del Medellín, exploto. Este viernes el DT entregó unas explosivas declaraciones en las que se refirió a la situación del equipo y los casos de covid-19 que lo afectaron en este campeonato.

En declaraciones entregadas a la prensa en Medellín, el Bolillo manifestó que no acepta que digan que al equipo le faltaron ganas o trabajo, y se refiere en concreto a la situación de contagios que han tenido, señalando una fiesta de algunos jugadores como el detonante.



"No es falta de hue... ni de ganas ni de trabajo. Se enfermaron. Hay otros equipos que se han enfermado y se han ido abajo. Y nosotros en este campeonato fuimos el primer equipo que nos enfermamos y todos saben que fue por una rumba de estos huev... que nos enfermaron a todos y casi nos matan. Óscar acaba de salir de enfermarse, yo todavía estoy convaleciente, y estamos viniendo acá por la camiseta, por el Medellín, por profesionales", dijo el DT del Poderoso.

Bolillo manifestó que no acepta ese tipo de críticas que ha recibido el plantel. "Entonces decir que hay que poner... póngalas, sufra la enfermedad, esté 10 días enfermo, entrene y juegue... Esa sí la tengo clara y no voy a dejar señalar de directivos ni de nadie, que este equipo se fue así porque se enfermo duro", finalizó el DT.



Medellín está por fuera de los ocho a una fecha del final de la fase todos contra todos. Este domingo busca la clasificación en el partido definitivo contra Once Caldas.



"Nosotros en condiciones normales, sin estas enfermedades y estas lesiones, con todo respeto, ni Pereira, ni Alianza nos daba un brinco. Todavía no estamos bien, pero vamos a salir con todo a Manizales, todavía pensamos en la clasificación. Hemos tenido que poner a jugar jugadores convalecientes y enfermos y se ha notado", indicó ‘Bolillo’ en conferencia de prensa.



El Bolillo también estuvo afectado por el covid-19 y tuvo que ausentarse algunos partidos claves mientras se recuperaba.



