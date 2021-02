Bolillo, con confianza, lanza frase de batalla para la final

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez palpita la final de la Copa Colombia, que vivirá este jueves con el Medellín frente al Tolima, en el Atanasio Girardot.



En rueda de prensa, el Bolillo analizó lo que espera de su equipo en esta final. Tiene mucha confianza en lograr este título. Dice que el DIM no va a jugar la final, sino que va a ganarla. Estas fueron sus declaraciones.

Momento futbolístico: "Una final es muy importante, no siempre se juega. Estamos completos, bien trabajados, bien físicamente, bien en todo sentido"



Motivación: "Toda la hinchada está pendiente, para nosotros el estadio está lleno. No vamos a jugar la final, vamos a buscar ganar la final".



Mensaje: "Este es un grupo mayor, que habla de fútbol, lo hemos hecho toda la semana. Hay consejos de lado y lado. Eso me tiene contento".



Mecanismos: "Hay un trabajo que estamos tratando de mecanizar para llegar a lo mejor para que todo nos sala bien".



Papá de Cadavid: "Tuvimos reunión linda alrededor del papito de Andrés y le vamos a dedicar este partido y lo vamos a ganar por él".



Rival: "Tienen un jugador desequilibrante como Campaz, entonces vamos a intentar imponer nuestro trabajo".

DIM: "Es un equipo talentoso, ordenado táctico, y tratamos de tener carácter en todos los partidos... Tenemos un mes de trabajo, con momentos importantes, y estamos tratando que en los 90 minutos podamos tener esos momentos lo más largo posible,



Sensaciones previas: "Queremos la hinchada, es fiel, estamos contentos de estar en la final. Muy bien en todo sentido. A una final no se llega fácil, hay que ganarla. DIM no ha ganado muchas, esperemos que esta sí".



