Bolillo, muy autocrítico luego del empate del Medellín en Bogotá 

Hernán Darío Gómez es reflexivo y autocrítico. Sabe que a su equipo le falta fútbol, pero destaca el orden que tiene y la fortaleza defensiva. Luego del empate 0-0 contra santa Fe, el Bolillo analizó lo bueno y lo malo del Medellín.

Sensaciones: "Es bien importante el punto por el rival, con mucho trabajo con capacidad atacando defendiendo, ordenado. Iniciamos con un estilo que no nos está saliendo, no elaboramos, no hacemos fútbol, tuve que pegarme a la táctica y fui haciendo cambios para equilibrar y llenar espacios. Al final tuvimos 10 15 minutos muy ordenados, mas lejos de nuestro arco. El equipo tiene ordenamiento táctico pero no tiene fútbol todavía. El de los primeros partidos no lo ha vuelto a encontrar.



Cambios: "Fueron de orden táctico. Optamos por obtener orden y recuperar más arriba".



Ataque: "No tenemos el volumen del principio, pero el equipo es serio, fuerte, con orden, atento inteligente en sacar resultados".

Robert Harrys: "Entendí que lleva el peso del torneo, lo vi que no entraba porque es el que más hemos exigido. Lo cambiamos para descansarlo un poquito".



Pequeñas sociedades: "Trabajaremos por las pequeñas sociedades, pero en el fútbol colombiano está duro, es muy luchado todo, cerrado, las sociedades no aparecen en casi ningún equipo, sí mucho orden táctico y mucho luchar y correr".



