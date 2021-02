Bolillo destaca el orden del DIM, pero pide más ambición  

Hernán Darío Gómez se refrió este jueves al empate del Medellín contra Millonarios, 0-0, en la cuarta fecha de la Liga Betplay.



El DT pide que su equipo tenga más ambición, pero destaca el orden que sigue mostrando. Estas, sus declaraciones.

(Le puede interesar:Millonarios mejoró en la defensa y sacó un punto en Medellín)



Desespero: "Fue un partido contra un rival muy ordenado. Nosotros igual. Lo que no encontré fue ambición, o la capacidad de culminar lo que se inicia. Pudimos tener más posesión pero el control lo pudo tener Millonarios. Tenemos que seguir construyendo con elaboración más clara".



Ataque: "Nos falta trabajo en variantes ofensivas. Seguimos siendo sólidos y con una idea. Nos respetamos mucho. Tenemos que mejorar mucho".



Balance: "El resultado es bueno, para ambos. Pero nos faltan cosas para tener mejores sociedades, culminar , vamos paso a paso".



Cómo mejorar: "Con tiempo. No hemos tenido tiempo de trabajar. Nos falta trabajo, Pero no solo es nuestro trabajo, sino lo que nos mostró Millonario, ellos tampoco tuvieron claridad. Nos respetamos mucho y repartimos bien la cancha para defendernos ambos



Qué le gustó: "El compromiso de los muchachos, el orden, arco en ceros, y sumamos para encontrar el equilibrio en defensa y ataque".



DEPORTES