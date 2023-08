Junior de Barranquilla no levanta cabeza y sigue sin ganar en la Liga. Esta vez empató en el Metropolitano contra Deportivo Pasto, 0-0

El clima de tensión es insoportable para el técnico Hernán Darío Gómez, que volvió a recibir ofensas de la afición. Él, además, respondió a un hincha con gestos ofensivos con su mano antes del partido.

Futuro de Bolillo

La rueda de prensa al final del partido estuvo caliente. Bolillo defendió su reacción al hincha que lo ofendió. Entró en controversia con la prensa y habló de las ofensas que recibe. Por su parte, el jugador Gabriel Fuentes discutió con los periodistas.



Análisis: "En esta situación tienes la opción clara y no la metemos, uno con un gol gana. No la metemos. El equipo pierde la tranquilidad porque no gana".



Sin temperamento: "Es difícil. Los equipos vienen aquí en 20 metros y se hace imposible tener intensidad y dinámica. Hoy había hasta línea de 7. Necesitamos demasiada intensidad y no se puede en ese espacio".



Paciencia: “Los muchachos calentaron y les gritaron 'se van todos…', esas energías son difíciles, a veces pienso que es personal, porque llegue acá y me tocó tomar decisiones y las tomé y limpiamos el camerino de Junior. Y no ganamos, entonces me cobran, es personal. Los futbolistas sienten que no hay apoyo al técnico. Uno tiene que pensar, tengo que conversar con los directivos porque no sabe uno si tiene que llegar otro man que no tome decisiones como me tocó a mí. El ambiente es demasiado pesado. A mí el canto de las hinchadas… se portaron hasta bien y apoyaron. Pero después entraron en la impaciencia que nosotros tenemos. Es duro el ambiente”.



Fuerza: “Sí, tengo es piedra, rabia. Merecemos ganar. Si hacemos el de Bacca es otro análisis. Sin ganar uno queda verraco. Estoy joven y con fuerzas”.



Equipo lento: “Hoy las variantes fueron para atacar. No tenemos problemas defensivos. Pero cuando a uno lo esperan tan cerrado no hay fútbol rápido. Nuestro problema es meterla y ganar. Seis partidos sin ganar, todos pal mismo cajón. Hay que aceptar la crítica”.



Entrenamientos: "El equipo entrena muy bien. hay buen trabajo. No estamos metiéndola, es lo que nos falta".

Campaña contra Bolillo y gestos: "Un man que me irrespeta, gritando de todo, respondo. Me bajo del bus y me insultan. El cartel 'farsante', ¿de dónde viene esa palabra? Saquen conclusiones. El ambiente está pesado entre ustedes y nosotros. ¿Tengo que aguantar los insultos, las pancartas? Yo voy también con papa y yuca, yo reacciono".

👀 "Si me insultan y me maltratan, yo también voy con papa y yuca, insulto y maltrato al que lo hace"



🔥 Las polémicas declaraciones de Bolillo Gómez luego del empate entre Junior y Deportivo Pasto pic.twitter.com/xPQq2xJLoh — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 13, 2023

Explotó Gabriel Fuentes

El jugador Gabriel Fuentes, presente en la rueda de prensa, explotó por las críticas de la prensa y entró en polémica con los comunicadores.



"Cuando tenemos paciencia nos piden jugar rápido... ¿Si marcamos el gol creen que el partido es distinto o no?", dijo Fuentes.



Luego se calentó. "Cada pregunta que nos hacen... pregunto, ¿aquí hay paisas o gente de afuera? Porque es como si nos quisieran terminar de hundir... Tú nos tiras... Si son hinchas es lo mejor que pueden hacer...", dijo Fuentes mientras los periodistas defendían su condición de comunicadores y no de hinchas y su libertad para preguntar.

Uhhh, se picó la rueda de prensa de Junior de Barranquilla entre Gabriel Fuentes, Bolillo Gómez y algunos periodistas…



Esto ocurrió:



🔥Completa aquí: https://t.co/kGMjMg9XEZ pic.twitter.com/mGKzjlcliL — Toque Sports (@ToqueSports) August 13, 2023



DEPORTES

Más noticias de deportes