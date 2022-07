Luego de que el mundo del fútbol se consternara por la difícil situación que vive el exjugador de la Selección Colombia Henry Viáfara, se conocieron recientemente nuevas imágenes que evidenciarían el estado real en el que se encuentra el hombre que brilló con las camisetas del América de Cali y Pereira durante la década de los ochenta.

El estado de Henry Viáfara

Henry Viáfara, exfutbolista de la Selección Colombia. Foto: Facebook Henry Roberto Viáfara Posu

Henry Viáfara estuvo 10 años jugando con el Pereira y después fue a parar al América de Cali. En la 'mecha', Viáfara integró los planteles subcampeones de Copa Libertadores en la década de los ochenta junto a hombres como Ricardo Gareca y Willington Ortiz.



Luego de su retiro, su vida no ha sido la más afortunada. Según le dijo en 2014 a 'El País', de Cali, vivía una dura situación en la que dependía del apoyo que le diera la gente.



"Desde hace unos años estoy viviendo con mi mamá en Villarrica, pero todo se vino abajo cuando me separé de mi esposa. Hubo muchas decepciones y después, con la mala suerte, caí en la drogadicción. Ese fue el punto final. Después, cuando me retiré del fútbol, llegó un momento en que me sobraba demasiado tiempo, no tenía nada que hacer y ya me iba para una finca, para otro lado, con los amigos, la rumba... De una persona que era juiciosa a llegar a ser un vago después, cualquiera se enloquece. Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en lo profundo del vicio, no había nada que hacer", dijo en ese entonces.



"Camino las calles pa’rriba y pa’bajo. Algunas veces le colaboro al Notario con alguna vuelta y él me da para la comida. También me rebusco descargando los carros de gaseosas", añadía para la época.



Aunque desde una década se conoce que Henry Viáfara viene luchando contra un complejo problema de adicción a las drogas, fue un video que compartió el periodista vallecaucano Jaime Dinas el que puso el tema de relieve. Sin embargo, la familia de Viáfara confirmó que la grabación no correspondía al exjugador que llegó a ser capitán del equipo nacional en su época como activo. Así también lo demostrarían un par de registros recientes.

De hecho, en el video que compartió recientemente el ciudadano Jorge Hugo Rivas, habitante de Puerto Tejada (Cauca), el propio Viáfara, que tendría casi 70 años, reaparece y pide que no se publique más el video en mención.



El pedido de la familia

Henry Viáfara, en 1985, cuando integraba el América de Cali. Foto: Archivo particular

Ante el eco que tuvo en los medios, la familia de Henry Viáfara emitió un comunicado dando detalles de la situación del exjugador y agradeciendo a los medios por la preocupación.



"La familia de Henry Viáfara agradece a los medios de comunicación de Colombia y el mundo el interés y la preocupación que ha generado la actual condición de quien fuera estrella de clubes de fútbol como América de Cali, Pereira y Selección Colombia. Aclaramos que Henry Viáfara no es la persona que aparece en un video difundido en 'TikTok' (el mencionado) y que se ha hecho viral. Agradecemos a la prensa nacional e internacional no seguir con la cadena de desinformación que se ha suscitado pues no corresponde con la realidad", se lee en el comunicado difundido.



"Es importante mencionar que Viáfara se encuentra en el departamento del Cauca y que su condición actual no es la de un habitante de calle. Asimismo, que su familia ha velado siempre porque él se encuentre en buenas condiciones y ha garantizado los espacios para su rehabilitación, lamentablemente, en este camino, ha tenido recaídas que no se pueden negar", explica el texto.



Asimismo, "sus hijas Paula, Sandra y María del Mar, invitan a todos aquellos que deseen sumarse y aportar en el proceso de rehabilitación pueden comunicarse con Sandra Viáfara a través del correo electrónico sandra.henry.viafara@gmail.com".



De acuerdo con medios locales, el concejal Roberto Ortíz, el dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol Álvaro González Alzáte y el jugador Adrián Ramos están sumando esfuerzos para ayudar a Viáfara.

