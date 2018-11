'Me voy eternamente agradecido con Millonarios': Henry Rojas

Este viernes, Millonarios confirmó oficialmente lo que se venía manejando en días anteriores: Henry Rojas, el artífice de la estrella 15 del club, no va más con el equipo. Tras su salida, cientos y cientos de mensajes le llegaron al volante tolimense, en agradecimiento por el gol a Santa Fe, en la final de la Liga 2017 II, que desencadenó en el título.

Millonarios FC informa que Henry Rojas ha terminado su contrato con el equipo. ¡Gracias mi Chino! Has quedado en nuestra historia, ese gol en el minuto 85 nunca lo olvidaremos. 1️⃣7️⃣⚽️☄️8️⃣5️⃣⏱ ¡#GraciasHenryRojas! pic.twitter.com/nG7L2BBEGz — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 16 de noviembre de 2018

En comunicación con Citytv, Rojas le envió su mensaje de despedida a los hinchas de Millonarios y agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días.



"Al hincha eternamente agradecido, muy contento de haber conocido el club y en este momento quererlo y dejar una huella en la historia".

Sobre su salida, 'Mi Chino', como era llamado en el plantel de Millonarios, comentó que el pasado jueves las directivas lo citaron en la sede administrativa y allí le dijeron que su contrato no sería renovado.

"Yo llego el día jueves al entrenamiento y me dicen que me tienen que hacer exámenes de egreso e ir a las oficinas y ahí me dicen que no va a ser renovado mi contrato".



Rojas asegura que el mejor recuerdo, sin duda, es el gol en la final contra Santa Fe, el cual le dio el título 15 a Millonarios, pero también tiene muy buenas experiencias con los hinchas y Bogotá.



"Lógicamente el recuerdo más lindo que yo me llevo es hacer el gol para ser campeones, después vivir la otra final con Nacional. Y ya no tanto en lo deportivo, la gente, El Campín, los hinchas de Millonarios y Bogotá que nos atendió muy bien".



