Ricardo 'Caballo' Márquez estuvo ausente en la convocatoria del Unión Magdalena vs. Millonarios y los rumores en Santa Marta es que se presentó una pelea entre el delantero y el DT, Claudio Sergio Rodríguez.

Después del 1-1, el argentino fue consultado sobre los supuestos actos de indisciplina del 'Caballo'.





(Revelan fuerte ataque de celos de Piqué a Shakira por culpa de Maluma, video)

(Miguel Borja y el fuerte cruce con Báez: 'No te conoce nadie', video)

La explicación

El DT respondió sin titubeos y despejó dudas, pues ya los medios hablan de lo que pudo haber sucedido entre los dos.



"No nada, al 'Caballo' le di unas indicaciones y pensé que hoy no era el partido. Él vino con nosotros en el bus. Cité a 20 jugadores y decidí que quedaba afuera de los 18. No ha pasado nada", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Gallo expulsa a Juan Camilo Angulo. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Y agregó: "Los insultos y los agravios dentro de la cancha son diferentes. Yo era un jugador que insultaba y gritaba a mis compañeros, pero de aliento. Adentro de la cancha se manejan otros idiomas pero nada anormal. Es una decisión".



(Lionel Messi, el video lo delata, cada vez más cerca de volver a Barcelona)

(Impresionantes imágenes de la pelea de hinchas y policía en Grecia, video)



Deportes