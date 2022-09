La polémica por la petición de trasladar el concierto de Harry Styles del parqueadero de Salitre Mágico al estadio El Campín, el próximo 27 de noviembre, sigue encendida.

El martes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió que se hiciera una reunión entre la Secretaría de Gobierno, el IDRD, Dimayor, Millonarios, Santa Fe y Ocesa Colombia, esta última, la empresa que trae al artista inglés al país.

Le pedí a @GobiernoBTA @CulturaenBta e @IDRD que hablaran con @Dimayor @SantaFe y @MillosFCoficial para ver si logramos que lleguen a un acuerdo para aplazar una semana las finales de fútbol y poder hacer #HarryAlCampin. Aún no logran un acuerdo. Seguiremos intentando mañana. — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 21, 2022

Este fue el balance de la reunión sobre el cambio de sede

La reunión se realizó este miércoles y no hubo humo blanco. No hay ningún acuerdo para cambiar el recital de escenario.



La Dimayor, como ya lo había anticipado el gerente de la entidad, Ricardo ‘Gato’ Pérez, argumentó que no tiene fechas disponibles para aplazar la final, porque, además, en la semana anterior al concierto de Harry Styles se realizará otro recital, el de Bad Bunny.



También recordaron que un cambio de programación en Bogotá también afecta a otras ciudades: en la misma semana en que se presenta Bad Bunny en El Campín hay un concierto de Daddy Yankee en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Bad Bunny



La decisión que se tomó, por ahora, es esperar al 30 de octubre, fecha en la que termina la fase todos contra todos de la Liga y se conocen los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales.



Hoy, Millonarios es el líder de la tabla de posiciones y está muy cerca de asegurar su presencia en esa instancia, mientras Santa Fe lucha por meterse dentro de los ocho: es noveno, con 18 puntos, los mismos del octavo, Deportivo Pereira.



Así las cosas, por ahora el concierto de Harry Styles permanecerá en Salitre Mágico, al no haber otro escenario disponible. El Movistar Arena no tiene la capacidad suficiente para recibir este espectáculo y un día antes se presentará allí el colombiano Camilo, y el parque Simón Bolívar estará ocupado con Rock al Parque.



