Santa Fe, a pesar de quedar primero en el todos contra todos, no pudo alcanzar la final de la Liga BetPlay 2022-ll. Además, tuvo que asumir la salida de Alfredo Arias hacía Peñarol de Montevideo por un tema de salud de sus padres.



A su vez, mencionó que: 'no fue para nada difícil decidir sobre la llegada a Peñarol. Yo ya había definido qué iba a volver al país a fines de este año tuviera o no tuviera equipo, a pesar de que me quedaba un año y medio más de contrato'



Ante esta situación, el rojo de la capital ha mantenido reservado quién podrá ser su próximo entrenador. Sin embargo, en redes sociales empezó a circular el nombre de Harold Rivera, quien estuvo en el equipo entre 2019 y 2021.

Rivera, en su primer ciclo, estuvo al mando en un total de 84 partidos: 37 ganados, 26 empatados y 21 perdidos. Su equipo, en esa ocasión, marcó 110 goles y recibió 72. A su vez, logró esquivar un posible descenso y llevar a los 'cardenales' a una final de Liga en 2020, donde perdió 3-2 con el América de Cali.



Cabe mencionar que Santa Fe tendrá que afrontar la Liga, la Copa y la Sudamericana. Sin embargo, el técnico no registra números positivos. En la Copa Libertadores de 2021, tuvo tres empates y tres derrotas.



Además, fue protagonista del duelo ante River Plate en el que perdió por 2-1 donde los argentinos jugaron sin cambios y teniendo al mediocampista Enzo Peréz en el arco.

Facebook Twitter Linkedin

River Plate vs. Santa Fe Foto: AFP



La hincha 'albiroja' ha cuestionado en redes sociales si Rivera debería ser el indicado para afrontar este nuevo año a cargo de Santa Fe.



Por su parte, fuente cercanas al club 'albirojo' confirmaron a EL TIEMPO que hay conversaciones con distintos nombres, entre ellos Rivera. También suenan Leonel Alvarez o Alejandro Restrepo suenan para el cargo que se espera que se resuelva al final de esta semana.



REDACCIÓN DEPORTES

Más noticias de su interés