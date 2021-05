Rivera, duda para seguir en Santa Fe, ya se habla de su reemplazo

Independiente Santa Fe perdió 21 con River Plate, quedó eliminado de la Copa Libertadores y su actuación no dejó nada conforme a los hinchas y ya algunos piensan en el reemplazo del técnico, Harold Rivera.

El club colombiano no pudo sacar un buen resultado en Buenos Aires, frente a un equipo que tenía 15 positivos por el nuevo coronavirus, jugó con suplentes y hasta Enzo Pérez, jugador de campo, fue el arquero.



A Santa Fe le queda un partido, el próximo martes 25 de mayo en Ambato (Ecuador) contra Junior, en el cierre del grupo D de la Copa. Y ni siquiera se sabe si ese partido lo dirigirá el actual entrenador o no.



Lo cierto es que en la dirigencia albirroja ya hay plan B y acercamientos para cambiar de director técnico. Según pudo establecer Futbolred, en el entorno de Juan Cruz Real, anterior entrenador de América de Cali, con el que salió campeón en 2020, se habla de primeros contactos con Santa Fe.



Deportes



Además, del argentino, estaría la hoja de vida de Diego Corredor, quien hace unas semanas dejara de dirigir al Deportivo Pasto, dejando una buena imagen.