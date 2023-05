Santa Fe sufrió otra derrota en la Liga, y esta es muy dolorosa porque fue contra Millonarios, 1-0. Pese a la propuesta ofensiva, la no definición le cuesta la derrota.



(Le puede interesar: Millonarios hizo moñona en el clásico: es líder de la Liga y ya clasificó)

El técnico Harold Rivera aguanta críticas porque el equipo está en riesgo de quedarse afuera, sin embargo, confía en que van a clasificar. En su análisis, criticó el papel arbitral y consideró que merecieron otro resultado.

Palabras de Rivera

Análisis y críticas: "Los felicité por el trabajo, lógico, el esfuerzo, lamentablemente no concretamos la situaciones claras de gol. ;e quedó con lo bueno del equipo. Los partidos se ganan marcando goles. Perdemos un partido que no merecíamos perder. Nos pitan una pena máxima que la verdad... si van a mirar el VAR que lo midan en las otras situaciones. Cataño jugó gratis... Que bueno que los árbitros jugaran y tomaran mejor decisión".



Juego aéreo: "Trabajamos atacar el primer palo, pero Millonarios tiene hombres que van bien en el juego aéreo. El rival lo contrarresta. No fuimos efectivos. Es algo para revisar. Varios cobros sin efectividad".

Celebración de Millonarios Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



Opciones de clasificar: "Sumar la mayor cantidad de puntos que nos quedan. Otros rivales directos perdieron. Se aprieta la tabla pero estoy seguro de que vamos a clasificar".



Presión: "Se pide la cabeza de Harold, he sido resiliente, no es solo Rivera sino gente con ganas de hacerle daño a Eduardo Méndez y yo soy línea del presidente. Imagino que mañana quien sabe qué dirán. Cuando el doctor decida que yo salga, todos los sabrán. Sí soy perseverante, no me voy a dar por vencido. Vamos a clasificar: hay mala intención. No sé por que ese amarillismo y rencor".



Táctica: "Inicié 4-2-3-1 y cambie 4-4-2 con Morelo, quería otro hombre en ataque que generara espacios fijando a los centrales porque a Rodallega le hacían doblaje y Marrugo estaba cansado. Rojas dio dinámica en la mitad. Roa estaba prevenido con la amarilla".



Cambio: "Ellos tiene jugadores fuertes, lo que hizo Sambueza fue cerrarse par ajuntarse con Rodallega y Morelo y que la salida fuera por donde Fabio. Tiramos algunos centros y es la jugada que Jersson no impacta bien".





