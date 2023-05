Santa Fe quedó muy golpeado tras su derrota del jueves en la noche en la Copa Sudamericana contra Universitario de Perú, 2-0. Esa caída generó gran impacto entre algunos hinchas, que han insistido en sus críticas hacia el entrenador Harold Rivera.



En la mañana del viernes corrió la versión de que Rivera, tras el golpe en Perú, había presentado su renuncia al presidente Eduardo Méndez.



Esta versión se da justo a pocos días del clásico contra Millonarios que se volvió de obligatoria victoria para los cardenales.

Rivera no ha renunciado

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe Foto: Dimayor - Vizzor Image

En la tarde del viernes, Rivera le salió al paso a las versiones sobre su salida y le dijo a EL TIEMPO que todo es mentira.



"No he renunciado de ninguna forma, ni formal ni informal, ni diciendo si me quieren sacar. No dije eso ni me dijeron que me fuera", aseguró el entrenador.



"Fue una derrota normal como otros resultados a favor y en contra. Entiendo que hay presiones de sectores de la prensa que quieren sacarme de santa Fe… ", afirmó el DT.



Rivera dijo que ya piensa en el clásico del domingo, que el equipo ha dormido poco, pues salieron del estadio en Lima hacia las 2 a. m., y luego vino el viaje de regreso a Bogotá.



"Vamos para el clásico. No renuncié ni mi cargo lo puse a disposición", reiteró el entrenador.



Santa Fe es octavo de la Liga con 23 puntos y si quiere quedarse entre los ocho no puede ceder y mucho menos en el clásico del domingo.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO​

