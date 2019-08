‘La situación no da espera, esto es de resultados’: Hárold Rivera

Hárold Rivera ya comenzó a trabajar como técnico de Independiente Santa Fe, que hoy es último tanto en la tabla de la Liga 2019-II como de la reclasificación. El riesgo de descenso para 2020 está latente y la exigencia es inmediata. La idea inicial es que el tolimense, de 51 años, se quede hasta diciembre. Sin embargo, Rivera le dijo al presidente Eduardo Méndez, a quien conoce desde el paso de ambos por el Unión Magdalena, que no descarte una renovación si le va bien… Rivera habló con EL TIEMPO de sus objetivos.

Llega por seis meses, pero todo técnico quiere tener estabilidad…



En diálogo con el doctor Méndez hablamos de esa situación, fuimos claros en muchas cosas. Yo estaba esperando otra posibilidad y se dio esta. Tengo muy buena amistad con el doctor Méndez, pero no solo es por amistad sino por resultados. La situación no da espera: hay que conseguir resultados. De momento voy hasta diciembre y esperemos a ver qué pasa. Haciendo una buena campaña se empezará.



El margen de error es muy corto. Recibe a Santa Fe en el último lugar.



Queremos obtener resultados que le generen al grupo armonía, resultados positivos. La carita feliz hay que mantenerla más tiempo que la carita triste. El partido más importante para nosotros es el domingo contra Patriotas, que hay que ganarlo sí o sí. La clasificación está a seis puntos: hay que iniciar de la mejor manera y enderezar el camino.



Este año Santa Fe no tiene problemas de descenso, pero para el año entrante sí. ¿Tienen eso en la cabeza?



Lógicamente, uno tiene que hacer un análisis global de toda la situación, pero el presente es este campeonato. La idea es sumar: al yo conseguir una buena la cantidad de puntos nos vamos a alejar de esas zonas. El promedio es de actuaciones anteriores, no voy a decir que no me competen, pero la idea es mirar esta campaña y sumar la mayor cantidad de puntos. Está la estructura para hacerlo.

Así iría la tabla del descenso de 2020. De acá se van dos (hoy, Alianza y Rionegro) y los dos que asciendan entran con el puntaje del último que queda (hoy, Jaguares). Eso, si la asamblea de clubes no cambia el sistema. pic.twitter.com/aBadtC6KZF — Orlando Ascencio (@josasc) August 7, 2019

El miércoles ya tuvo el primer contacto y el primer trabajo con el grupo de jugadores. ¿Cómo lo encontró?



Lo noté muy golpeado. Cuando los resultados no se dan, cuando se va un técnico y vuelve otro, no sabían quién venía y por eso existe esa incertidumbre. Hablamos de lo que se quiere, proyectar el equipo y la idea es que el equipo mejore y cambie. Esperamos que eso se pueda hacer, generar confianza, y nosotros, poder hacer algo importante por el equipo. Hay buen material, hay que darles confianza, tienen las condiciones, lo que han hecho en su carrera Arboleda, Torijano, Andrés Pérez, Salazar, Roa que estuvo a punto de irse a Boca, y con ellos los jóvenes, eso no se puede olvidar.



¿Cómo quiere que juegue Santa Fe?



Es difícil que el domingo el equipo vaya jugar como a mí me gusta. Me gusta el equipo que maneje la pelota, que haga transiciones rápidas, que tenga posesión pero con finalización. Ese es el futbol que a mí me gusta, que disfrute la gente. Esperamos que las características de lo que hay se amolden a nuestro estilo de juego.

El cuerpo técnico anterior les apostó también a algunos jóvenes. ¿Cómo va a manejar ese tema?



Yo no desconozco el trabajo de las menores. Fui técnico de la Selección Colombia Sub.17 y en los equipos que he estado me caracterizo por darles oportunidad a los jóvenes. En el Unión Magdalena tuve a Ricardo Márquez y le di continuidad. La oportunidad la van a tener. Hay momentos que son los adecuados para que los jugadores actúen y tengan su oportunidad. Hay que tratar de buscar los mejores. El jugador que nos aporte y a medida que se vaya adquiriendo la nómina ideal y el equipo tipo, los que vayan actuando se van a ganar la oportunidad.



Santa Fe no ha ganado como local este año. Ese es el primer reto…



Hay que hacer respetar la casa, siempre. En el Unión nos hicimos fuertes en Santa Marta y salíamos a buscar puntos afuera. Me gusta atacar, que los equipos sean bien estructurados adentro y afuera, que tengan orden. No me gusta esconderme y Santa Fe es un equipo grande.



