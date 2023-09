Unión Magdalena, hasta antes del clásico contra el Junior de Barranquilla, tenía la mejor defensa de la Liga, con solamente cuatro goles recibidos.

Sin embargo, la estructura del Unión se derrumbó en apenas 90 minutos y de la solidez de los partidos anteriores solo quedó el recuerdo. Perdió 7-1, en la peor goleada de toda la historia del clásico costeño.

El resultado es un golpe enorme en el ánimo del Unión, que, si bien sigue entre los ocho primeros de la Liga, a la espera de lo que pase en el resto de la décima fecha, lo deja muy mal parado en la lucha por la permanencia.

Así reaccionó Harold Rivera tras la goleada del Junior

Sin embargo, el técnico Harold Rivera trató de minimizar los efectos de la dolorosa goleada y dio una sorprendente declaración en la rueda de prensa posterior al partido.



“No sé si Junior hizo tanto como para que nos hiciera los goles. Fue efectivo. La verdad, nosotros no jugamos el partido como debíamos jugarlo. Nos hacen ese penalti, la expulsión, nos faltó más firmeza, con un hombre menos cometimos errores que no debíamos cometer”, dijo el DT, quien agregó: ”Pido excusas a la afición, estamos dolidos”.



Rivera insistió en que lo sucedido fue “un accidente del fútbol, no sé si Junior hizo tanto para hacernos esos siete goles o si nosotros cometimos esos errores”.



Por su parte, el capitán del Unión Magdalena, Alexander Mejía, hizo un llamado a la calma tras lo sucedido en Barranquilla.



“Es doloroso, es triste lo que hicimos, pero tenemos un grupo que sabe el camino y esta derrota no puede dañar ni el camino ni los objetivos. Esto hacer que se crucen pensamientos, más que todo negativos. Hay que arropar a los más jovenes, que opten por buenas decisiones, no dejarlos caer, el jueves tenemos otro partido y esto es rápido”, dijo Mejía.

Alexander Mejía



“Mientras sigamos sumando de local, esta derrota tenemos que rescatarla de visitante como sea y borrar esta mala imagen, Seguimos confiando en el grupo y en el profe”, agregó.



