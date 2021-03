Hárold Rivera y sus ajustes en Santa Fe para asegurar la clasificación

Santa Fe disputó 11 partidos en apenas 50 días, en un calendario apretado para todos los equipos de la Liga, teniendo en cuenta que la Dimayor debió apretar todo lo que pudo el primer torneo del año para abrir espacio para la Copa América.

La desafiliación del Cúcuta Deportivo abrió una fecha de descanso para cada club y eso le permitió a Santa Fe tener un paréntesis de 11 días para ajustar su funcionamiento, tratar de corregir algunos errores y encarar lo que viene, sus últimos siete partidos en la Liga y el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por lo pronto, el primer reto será este sábado, contra Envigado, en el Parque Estadio Sur, a partir de las 3:30 de la tarde. El juego se verá por Win Sports.



¿Qué hizo Santa Fe en estos días? “La verdad, no solo descansar en la parte física, sino también la parte mental. Esta seguidilla de partidos desgasta. Aprovechamos para recuperar algunos jugadores: Jeison Palacios no alcanzó a estar para este partido, Jhon Arias venía tocado, Diego Valdés está cerca de estar disponible para lo que viene. Trabajamos también algunos aspectos, no solo para este partido contra Envigado, sino para lo que viene”, le dijo a EL TIEMPO el técnico de Santa Fe, Hárold Rivera.



“Ya descansamos, ahora vienen siete partidos, con una carga alta, enfrentando a dos equipos que están dentro de los ocho (Millonarios y Equidad) y pensar en asegurar la clasificación”, agregó.

Santa Fe vs. Tolima Foto: Dimayor - Vizzor Image



Con 22 puntos en la tabla, Santa Fe está muy cerca de clasificar. Le quedan tres partidos como local y, de ganarlos, llegaría a 31, una cifra que parecería suficiente para asegurar el cupo, más cuando el equipo se ha mostrado tan fuerte en El Campín desde que llegó Rivera (lleva 29 juegos sin perder en casa). Pero Rivera también quiere seguir sumando por fuera.



“La idea nuestra, lo que siempre buscamos, es conseguir resultados de local y de visitante, sumar de a tres. En condición de local somos fuertes; por fuera, de pronto, no lo somos igual. Sumando lo que nos queda en casa estaremos cerca, pero debemos sumar por fuera también”, señaló.



Para Rivera, Envigado, que es decimocuarto en la tabla con 9 puntos, tiene unas cifras que no reflejan lo que ha hecho en la cancha. “Es un partido difícil, un rival joven, con mucha experiencia a pesar de su juventud, tiene jugadores que quieren aprovechar el trampolín y buscar el salto al exterior. Con su propuesta de local querrán sumar y nosotros también queremos acercarnos a la clasificación”, aseguró.



Rivera aprovechó además los días libres para hacer algunos ajustes defensivos. Después de siete partidos seguidos sin recibir gol, Santa Fe llegó a la fecha de descanso con cuatro goles en contra en los dos últimos juegos en Bogotá, contra Tolima (3-2) y Pasto (2-2).



“Siempre preocupa eso. Veníamos de una serie de partidos importantes sin recibir goles. Los goles del Tolima, de pronto, son de otro partido por como jugamos ese día. En el primero la barrera se abrió y en el segundo dejamos levantar un centro que Dairon (Mosquera) no pudo despejar bien. Contra Pasto, el primero fue bien elaborado, el segundo fue un error nuestro. Nos tocó remar. Afortunadamente logramos ganar uno y empatar el otro y para eso trabajamos”, explicó.



Rivera y Santa Fe, además, quieren asegurar la clasificación antes de que comience la fase de grupos de la Copa Libertadores, a finales de abril. “Queremos asegurar se cupo y poder estar con el equipo apto, y cuando digo apto es en torneo a lesiones, a lo que se pueda presentar. Tener un buen nivel competitivo y deportivo. He tratado de tener de la mitad hacia arriba muchas variantes para que los que llegaron vayan adaptándose al juego, que los que entran lleguen en ritmo para la Liga y también para la Copa Libertadores”, concluyó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

