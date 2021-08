Harold Rivera: 'Me voy con la frente en alto'

Harold Rivera ya cerró el ciclo en Santa Fe. Luego del empate contra Pereira, 1-1, el sábado, el técnico se quedó meditando, aclarando sus ideas y analizando lo que es el momento actual del equipo, que solo tiene 4 puntos en la tabla. Rivera pactó una cita con el presidente Eduardo Méndez, se reunieron en su apartamento este domingo en la mañana. Hablaron de la situación, del entorno, buscaron soluciones, y finalmente acordaron que lo mejor era poner fin a esta etapa que comenzó en agosto del 2019.



(Le puede interesar: Presidente de Santa Fe explica por qué se va Rivera: señala a exjugadores)

En la tarde del domingo Rivera se decidió a hablar. Atendió a EL TIEMPO para contar por qué se va y qué sensaciones le dejan su paso por la dirección técnica del equipo cardenal. Evitó entrar en controversias y dice que se va con la frente en alto.



¿Por que se va de Santa Fe?

Simplemente fue un mutuo acuerdo con el doctor Eduardo Méndez, hablamos, miramos la situación. El querer de todos es que Santa Fe esté mejor, en otra posición en la tabla, y desafortunadamente este semestre no han salido las cosas como hemos querido, y a uno lo sostienen es los resultados. Cuando vine la primera vez fue como interino, pero se dieron las cosas para seguir, y esta continuidad hizo que llegáramos hasta ahora. Lastimosamente no se dieron las cosas este semestre. Se quiere cambiar el rumbo y por eso tomamos la decisión de común acuerdo, de estar hasta ayer (sábado) y dejarle lo mejor a Santa Fe. Santa Fe necesita un nuevo aire.



¿Lo saca la presión por los resultados y las críticas?

Presión siempre la hay en todos los aspectos, en cualquier labor, esto es de resultados y más en Santa Fe. Me aferro a lo bueno, tratando de dar lo mejor. Cuando llegamos había presión del descenso, luego de ir a la final, luego de la Copa Libertadores... Los técnicos estamos habituados a esta situación.

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe. Foto: Dimayor - Vizzor Image



¿Pero usted ya venía meditando su salida?

Queremos estar tranquilos, ponerme a calificar si hay justicias o injusticias es ponerme como a quemar pólvora en gallinazos. ¿Quién no quiere estar en Santa Fe? Cuando llegué me dijeron que era un reto, y dije 'estoy preparado'. Me fue bien hasta donde llegamos. Quería continuar, claro, pero soy pensante de que hay situaciones y decisiones. Tengo familia y ellos sufren. Hay que mirar todo eso tratando de que ellos (los futbolistas) crezcan y mejoren. El partido contra Pereira fue bueno, el empate nos da aire, una vida, eso se lo dije al doctor Méndez, pero llegamos a analizar situaciones y por el bien del club, de los jugadores y el nuestro, lo mejor era poner final.

(Lea además: Harold Rivera deja de ser técnico de Santa Fe)



¿Con qué sensación se va?

Con las mejores. Miro lo bueno. La gente mira lo malo, que es que no gané, que es que no se juega, pero yo miro lo bueno: un equipo que en nuestras manos estuvo 31 fechas invicto de local, eso es bueno, eso ayudó para conseguir cosas importantes el año pasado, y este año fuimos a Copa Libertadores. Estábamos en el último lugar con un punto y logramos clasificar, jugamos con América una final que perdimos, pero nos dio cupo a la Copa, y bueno, quizá no pudimos tener las mejores armas para afrontar esa Copa Libertadores, pero lo bueno es que se han venido posicionando jugadores, como Jersson González, Alejandro Morales, Sebastián Pedroza, Jonathan Herrera, Jhon Velásquez, hombres de la casa… Arias pudo salir (a Brasil) y le queda un dinero a Santa Fe, se ha potenciado a Kelvin Osorio... No todo es malo, Santa Fe tiene otro aire, en lo económico encontró un dinero de la Copa que pienso que ayudó, y bueno, hay cosas por mejorar. Los entrenadores estamos expuestos a esto, cuando se gana no somos los mejores y cuando perdemos no somos los menos buenos. Me voy con la frente en alto por lo que se hizo, porque a pesar de este momento, fueron más las alegrías.

Santa Fe, por su tema económico, no tuvo los hombres que queríamos, nos tocó con jugadores que se acomodaran al presupuesto. FACEBOOK

TWITTER



¿Qué factores incidieron en la mala campaña actual?

Está la responsabilidad que tengo por ser la cabeza del grupo, pero creo que en lo futbolístico tuve una idea de juego que hizo ver a un Santa Fe diferente que al de años anteriores, busqué otra clase de juego, traté de implementarlo, quise tener a los mejores este semestre, pero no se pudo. Es una nómina joven, con jugadores de la cantera que deben crecer, pero es bueno crecer sin tanta responsabilidad y presión. Se me fueron piezas importantes, y estaba el tema de lo económico, y trato de hacer reingeniería de todo... Santa Fe, por su tema económico, no tuvo los hombres que queríamos, nos tocó con jugadores que se acomodaran al presupuesto.



El presidente Méndez le dijo a EL TIEMPO que su salida es una forma de protegerlo a usted y al equipo de ataques constantes de exjugadores y menciona a Luis Manuel Seijas por sus comentarios en radio...

No voy a entrar en eso. Fui jugador y como jugador sabía cuándo irme y ya.



¿Pero cómo era su relación con los jugadores?

Bien. Ahora hay especulaciones, pero este es un equipo sano, trabaja bien, no merecíamos pasar por esto porque es un equipo sano. Decir algo de las especulaciones, no voy a caer en eso, no me gusta. Esta mañana hablábamos con el doctor Méndez del grupo, de su unión. Cuando usted ve la celebración del gol, el único que no fue a celebrar fue Castellanos pero porque estaba del otro extremo. La carga emocional está, queríamos salir y revertir esto y estar en mejor posición. Ayer (sábado) en el entretiempo todos estaban compenetrados, los suplentes dándoles aire a los demás por el calor. Cuando un equipo está desunido eso no se da. Tuve la fortuna de jugar y sé lo que es mejor: un camerino sano que mil horas de táctica. No tengo queja de ningún jugador, con todos hay buenas relaciones.

Hárold Rivera, entrenador de Santa Fe. Foto: Héctor Fabio Zamora /CEET



¿Cómo respondió al equipo a su decisión?

Yo hablé con ellos y les dije que lo mejor que pueden hacer, y para tenerme contento, es que por favor ganen el jueves y el domingo, conseguir las victorias. Deben salir a ganar, los invité a trabajar y seguir mejorando. Pasamos momentos difíciles, lesiones, la de Dayron, la de Castellanos. Alguien me decía que mientras se consolidan muchos jóvenes toca aguantar un poco, pero Santa Fe no está para aguantar. Estoy tranquilo y con la frente en alto. Traté de dar lo mejor.

(Lea también: Juan Guillermo Cuadrado anotó un golazo con Juventus)



No pudo conseguir el titulo...

Sí, eso les dije, me voy con la tristeza de no conseguir la estrella, pero voy a ser campeón del fútbol colombiano, era acá o en otra parte. Pero lo voy a ser.



¿Cómo cree que va a ser recordado en Santa Fe?

La gente vinculada al fútbol sabe y reconoce que se hicieron muchas cosas buenas. La gente afuera no sabe por estar pendiente de si ganó o perdió.



¿Qué va a hacer ahora?

Fueron dos años duros, de mucho trajín y más con la pandemia. Ahora voy a descansar, compartir con mis colegas en el fútbol, ver entrenamientos, partidos, ir a los estadios si se puede y unos días viajo a Europa a a capacitarme y tomar un aire.



¿Y la afición?

Me llevo el mejor recuerdo de la hinchada cardenal, del club, de los jugadores, solo tengo palabras de agradecimiento.



Pablo Romero

Redactor de ELTIEMPO

@pabloRomeroET

