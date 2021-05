Harold Rivera se resigna y ahora piensa en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe no pudo repetir la gesta del semestre pasado, cuando alcanzó la final de la Liga, que perdió con América. Esta vez se despidió del campeonato en cuartos de final, al empatar 0-0 con Junior en Armenia, su improvisada casa.

Hárold Rivera, el técnico de Santa Fe, destacó la entrega de su equipo, pero no pudo ocultar el dolor por la eliminación de su equipo. Estas fueron sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al juego.



El partido. “Dolido por lo que no se clasificó, queríamos volver a disputar una final y esta serie no estuvo a favor, tanto el partido de ida como el de hoy (domingo) por el resultado. Si bien no tuvimos muchísimas situaciones de gol, en el primer tiempo tuvimos la oportunidad de irnos adelante con dos o tres situaciones claras, y eso nos costó, nos hizo mella, porque Junior después se acomodó, aguantó, refrescó su nómina en el segundo tiempo con jugadores rápidos, pero también que tuvieran la pelota, replegarse para contraatacar. No marcamos y es una materia pendiente en estos momentos, en otros momentos lo hicimos, pero en estos momentos no han aparecido. Hay que recuperar al equipo y pensar en la Copa Libertadores, sabiendo que el miércoles sí o sí tenemos que ganar”.



(Lea también: Las razones por las que Millonarios es semifinalista de la Liga)



El balance de la campaña. “A mí me deja muchas enseñanzas. Queríamos otra final, pero hicimos una campaña buena, decorosa. No me gusta sacar excusas, pero me tocó jugar fuera de la ciudad, los viajes, las lesiones. Hay que ir mirando la evolución de algunos jugadores que aparecen. El resultado no es lo positivo que nosotros queríamos. Se vienen cuatro partidos de Copa Libertadores: los afrontaremos como siempre lo hemos hecho, empezando por River el miércoles.



La parte física. “Me parece que el equipo responde. Nos han tocado partidos durísimos y muy seguidos, tenemos un equipo que venimos utilizando de manera constante y no veo que el equipo se haya quedado. Quizás en lo deportivo, en la toma de decisiones, en realizar mejor alguna acción. Hay algunos jugadores que se han resentido, Dairon Mosquera salió resentido el partido pasado y lo recuperamos. Todo hace mella por lo cercano de los compromisos, por la exigencia y porque los jugadores no se guardan nada. Hay que recuperar los jugadores y poner los que mejor estén el miércoles”.



(En otras noticias: Nairo da su parte de victoria tras ganar en Asturias)



El plan para la Libertadores. “Hemos demostrado en cada compromiso que este es un equipo que intenta, que busca, que genera en lo deportivo: hay buena actitud, hay momentos de momentos, rendimientos de jugadores que tienen más competencia que otros. Lo afrontaremos de la manera más seria, respetando a los rivales, recuperándonos bien. Vamos a buscar el mejor rendimiento y la mejor estrategia para enfrentar a un rival difícil como es River. Si bien nosotros venimos de tres partidos sin conseguir la victoria, eso, por lo acostumbrados que estamos a ganar, quizás genere algo, pero es el momento de aparecer, de mostrar la madurez de los jugadores, de una buena estrategia para enfrentar a River, que es un equipo complicado”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- No se lo pierda: Messi le regala otro golazo al fútbol



- ¡Trícampeón! Wilmar Barrios celebró en Rusia



- Hinchas del Inter se desbordan en multitudinario festejo