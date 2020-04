Técnico de Santa Fe cuenta cómo trabaja el equipo en la cuarentena

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe, contó este viernes detalles de cómo viene trabajando el equipo durante este periodo de cuarentena nacional.

El DT contó que desde este mismo viernes iniciará charlas tácticas con los jugadores "con el fin de reforzar la memoria táctica, esto será on line''.



Rivera dio opiniones sobre cómo se ha afrontado esta etapa: "Hemos vivido con nerviosísmo esta situación. Estamos trabajando desde casa con todo el plantel, a la espera de las decisiones para el fútbol Profesional... Recién se tomó la decisión de parar. El cuerpo técnico realizó un plan de trabajo individual para los jugadores. Tengo contacto permanente con ellos", dijo.



"Todos los días estamos trabajando a las 10:00 a. m. Los entrenamientos son dirigidos por los preparadores físicos y por grupos (online)... Nuestra psicóloga nos ha apoyado bastante. En las reuniones con cuerpo técnico nos presenta el balance del plantel y eso nos permite realizar los trabajos", agregó el entrenador.



Rivera fue consultado por la posibilidad estudiada por los directivos de jugar a puerta cerrada. “Las sensaciones: un estadio vacío no es lo mismo. Me tocó hace mucho. Igual uno se concentra en su partido pero las sensaciones son diferentes".



Y sobre la opción de cambiar el sistema de campeonato, afirmó: "Digamos que no sea en junio, o julio, hay que mirar como se organiza todo. Uno puede decir que por qué no terminan este torneo, que los 4 clasificados jueguen la final o que el campeón sea el que iba de primero, pero faltaban 12 fechas... Lo que pienso es que dependiendo si es antes de junio o en julio, no sé si se pudiera decidir antes, pero todo va a depender del tiempo. Que nos dé la posibilidad. Son decisiones que conoceremos cuando podamos salir de esta situación".



