Hárold Rivera explica por qué Santa Fe ganó el clásico

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe, hizo su balance de la contundente victoria frente a Millonarios en el clásico, 2-4. El entrenador se refirió al juego y al momento del equipo, que está clasificado.

Análisis: No estábamos enfrentando a cualquier equipo, este pasaba por un mal momento, pero no deja de ser Millonarios. Nosotros fuimos aplicados y contrarrestamos los ataques del rival, cerramos los espacios a Pérez y Silva, tuvimos contraataques con nuestros jugadores rápidos. Al final fuimos justos ganadores y ahora pensamos en Nacional.



Por mejorar: En cualquier momento nos iba a suceder (el gol). Nos inquietaron en la pelota quieta. Hay que estar atentos los 90 minutos. Sobre todo empezando los tiempos.



Balanta y Sambueza, figuras: Ellos junto a Velásquez y Duque hacen de un ataque rápido y le hemos sacado provecho a eso. Son cuatro jugadores importantes en esta campaña. Solo faltó que marcara Duque. Nadie daba clasificado a Santa Fe y hoy lo logramos, era un tema de confianza.



Tope: Hay mucho por corregir. He tenido tiempo y a la vez no. Llegamos el 5 de septiembre. Siempre digo que los muchachos han sido aplicados a la idea y querían salir de la situación. Hoy el camerino es una alegría porque no se pensaba que íbamos a clasificar. Hay que aprovechar la confianza que tiene el grupo. Queremos sumar contra Nacional. Hoy no quedé muy tranquilo en defensa pero hay tiempo para corregir.



Clasificar: Si no eran ellos éramos nosotros. Hablamos que queríamos clasificar ya y no esperar.



