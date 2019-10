¿Por qué no ganó Santa Fe?, Rivera tiene sus explicaciones

Hárold Rivera sabe que Santa Fe no tiene mucho margen y que el triunfo contra Huila era necesario. Sin embargo, en su análisis del partido rescató la actitud del equipo . Sabe que a Cali debe ir por los tres puntos en la próxima fecha.

Análisis: "Me voy tranquilo porque el equipo no se me cayó en el segundo tiempo. Quizá nos faltó generar más situaciones. El arquero rival también tuvo que ver en el resultado. Fueron varias las situaciones de gol".



Indicaciones: "Yo les dije a los muchachos que tuviéramos paciencia y por momentos fuimos apresurados y equivocamos el camino. Generamos varias opciones de gol en el primer tiempo. Lastimosamente no se dio y eso deja otra sensación, pero quedo tranquilo porque siempre seguimos intentando".



El empate: "Ellos hicieron su trabajo, están en una situación incómoda, peleando descenso. Nos faltó tomar mejores decisiones en el último cuarto de cancha y nos quedó esa sensación de que podíamos ganar el partido".



Lo que viene: "Queríamos ganar y no se pudo, pero faltan 4 partidos y debemos sumar los que más podamos".



Andrés Pérez: "Hacemos trabajos diferenciados y varias veces hace la mitad de los entrenamientos, porque lo necesitamos descansado. Estamos esperando el resultado de la resonancia que se le hizo ayer".



