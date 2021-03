Hárold Rivera, molesto tras la derrota de Santa Fe en Envigado

El entrenador de Santa Fe, Harold Rivera, analizó el 2-1 en contra por la fecha 13 de la Liga 2021-I, en la que Envigado se quedó con los puntos en el Polideportivo Sur. El técnico cardenal fue autocrítico pero también reprochó la acción del primer gol, en el que ellos acudieron al 'Fair Play'. Ya les dio una orden a sus jugadores.

"El primero (gol) me parece que no es justo, porque ya nos ha pasado dos veces, en esta ocasión no se pitó la falta y le entregamos el balón al rival por juego limpio", dijo Rivera evidentemente ofuscado por la situación.



Continuó: "pregonamos de juego limpio, pero va a tocar no hacerlo. Ya les dije a mis jugadores que no más, vamos para adelante. Las dos veces que lo hemos hecho, nos han cobrado".



Reconoció que su equipo manejó la pelota pero no fue efectivo y le preocupa que en las últimas tres salidas, frente a Tolima (3-2), con Pasto (2-2) y este sábado con Envigado, en la derrota 2-1, les han marcado de a dos goles.



"A nosotros nos faltó efectividad, a pesar que tuvimos la pelota nos dejamos enredar y no generamos con mucha claridad. En un error nuestro, en un cambio de frente que nos corta, resultamos perdiendo el partido. De nada sirve sostener la pelota y no generar situaciones de gol. Me voy molesto porque teníamos que definir. Nos duele la derrota. Hay que seguir trabajando, llevamos tres partidos seguidos que nos marcan dos goles y me preocupa. Hemos tenido errores en la parte individual. Ahora se viene una seguidilla de partidos, y hay que recurrir al trabajo que se ha venido haciendo. Esto nos deja enseñanzas, quedan pocas fechas y tenemos que clasificarnos rápido", dijo.



Al final, el entrenador del 'León' resaltó las virtudes en la caída, después de diez jornadas. "Me gustó la tenencia y la propuesta, pero no me gustó el resultado. Nosotros controlamos las posibles salidas de Envigado y no nos desesperamos después del gol, porque generamos tres opciones claras de gol en el primer tiempo. Hay que definir de mejor manera porque el equipo generó".



REDACCIÓN FUTBOLRED

