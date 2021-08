'El equipo mostró lo que queríamos, por momentos': Hárold Rivera

Harold Rivera, el técnico de Santa Fe, no pierde la esperanza de que puede sacar al equipo de la mala situación que ha vivido en los últimos partidos. El entrenador, que por ahora seguirá en su cargo, hizo en rueda de prensa el balance del empate 1-1 contra Deportivo Pereira.

El rival. “Pereira es un equipo que juega rapido, por las bandas. Quisimos contrarrestarlo. Tanto ellos como nosotros no pasamos por un buen momento. Al final del partido hablé con un jugador del Pereira, de lo bueno que el segundo tiempo haya sido de ida y vuelta. Hay aspectos que uno trata partir de la confianza y la seguridad para crecer. Pereira en situación del descenso y nosotros queriendo estar en otra posición. Les cerramos los espacios, ellos tuvieron opciones con De La Rosa y también nosotros con Velásquez”.

El juego de Santa Fe. “El equipo mostró lo que queríamos, por momentos. Nos faltó profundidad, con Jonathan abrimos bien la cancha. Al final es un marcador justo, nosotros irnos derrotados, con todo lo que hicimos, no era la idea. Era conseguir un resultado a partir de la seguridad”.



El gol agónico. “Siempre que sucede eso para el equipo local es una derrota. Para nosotros es un respiro, queríamos sumar los tres, pero ante un rival difícil como iba a ser. Rescatar ese punto nos deja confianza para lo que se viene. Santa Fe es un equipo que tiene que estar en otra posición, por la nómina y la estructura. No es que nos deje tranquilos, hay que trabajar. Hay preocupación por lo que está pasando, pero el punto no da un aire. Habría sido diferente la situación con la derrota”.



El nivel de Matías Castro. “Son situaciones que analizaremos, tenemos el día a día en los jugadores y Matías fue el último en llegar. Hizo un entrenamiento de 40 minutos y jugó el clásico. No ha tenido mucho tiempo para la adaptación. Hoy sumó minutos y es un jugador que sabe moverse y define bien. Vamos a mirar opciones en ataque, pero creo que el punto nos ayudará en el aspecto anímico”.



Los errores. “Tenemos que ser profundos y retomar la confianza, sabemos a qué jugamos. Es distinto cuando se suma y se juega bien. En la situación que estamos, el punto es bueno. No merecíamos irnos con derrota. Santa Fe tiene que estar en otra situación. Hay que trabajar, vinimos a una plaza difícil, vienen haciendo cosas buenas con (Alexis) Márquez”.



