Hárold Rivera: 'Si hablamos de justicia, el empate era injusto'

Santa Fe mostró buen juego, pero también la garra tradicional que le marca su historia para conseguir un triunfo importante contra el Tolima (3-2), que lo deja en el segundo lugar de la tabla de la Liga. El técnico Hárold Rivera habló de lo sucedido este jueves en El Campín.

El balance. “Creo que hicimos un buen partido en el global. Si bien en el primer tiempo tuvimos más la pelota, quizás nos faltó finalizar algunas situaciones de una mejor manera y quizás el marcador pudo ser más amplio. El equipo siempre tuvo la intención de marcar, el primer tiempo controlamos al Tolima, generamos opciones por derecha y por izquierda, la ventaja posicional en el campo contrario nos permitía tomar decisiones. El segundo tiempo si bien hubo dos minutos de desconcentración, generaron el empate del Deportes Tolima, también tuvimos el arraigo y las ganas de desequilibrar el marcador con los jugadores que entraron”.



Los cambios. “Fortuna no. Todos los muchachos quieren tener la posibilidad de actuar. Veía al equipo muy bien y de pronto nos empatan, en dos minutos nos empataron. Lo que quise fue darle un fresco a la delantera con Valdés y con Jersson, Caballero venía sin jugar en los últimos tres partidos, quizás había perdido algo de ritmo, lo vi cansado y como también vi la defensa cansada, lo que queríamos era eso, ampliar la cancha y que Jersson encarara. Afortunadamente, hizo un buen pase, le marcó una buena diagonal Valdés y llegó ese gol”.



El desarrollo del juego. “El partido me gustó, todo el partido me gustó. El primer tiempo fuimos muy superiores, en el segundo Tolima adelantó las líneas porque quería el empate. Quizás si hablamos de justicia, pues el empate era injusto por lo que habíamos hecho. Me voy contento, pasamos la barrera de los 20 puntos y eso nos ayuda a estar más cerca de la clasificación”.



Los retoques al equipo. “El equipo estaba bien, quizás para refrescar el equipo, Jorge venía a recibir, Sherman se paraba a espaldas de los volantes de ellos, Kelvin abría por izquierda, Caballero por derecha, Pico y Giraldo generaban fútbol en la mitad, nuestros defensas en la contención de los jugadores del Tolima, excepto quizás los primeros minutos del segundo tiempo. Nos hacen los dos goles y tenía que buscar un revulsivo. Jersson nos ha aportado, cuando debutó hizo gol. El tema de lesiones ha mermado un poco su rendimiento y no lo hemos podido tener en cuenta por eso. Se le hizo la cirugía del hombro y estaba esperando la oportunidad”.

Santa Fe vs. Tolima Foto: Dimayor - Vizzor Image



Cómo sigue Jhon Arias. “Vamos a ver, viene cargado, antes del partido contra Cali tuvo un inconveniente muscular, pero actuó. Por fortuna el tiempo que jugó no tuvo ningún percance, pero terminó cargado y por eso decidimos no ponerlo, esperamos que para Pasto se recupere”.



Se les abrió el arco a los delanteros. “El hecho de tener tres delanteros no quiere decir que ataque más, nosotros con uno hemos tenido la posibilidad de marcar. Marcó Jorge, marcó Diego, lo importante es que se consigan goles, que tengamos alternativas. Kelvin no es un extremo natural, pero aprovecha muy bien su condición técnica, el leer el juego, y gracias a Dios ha aparecido realizando un trabajo importante, pero no solamente él, lo que ha hecho Sherman”.



