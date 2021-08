‘Confiamos en que esto sea el arranque’: Hárold Rivera

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe, reconoció la importancia de haberle ganado a Millonarios el clásico 303 en la Liga. El equipo salió del último lugar de la tabla y obtuvo una victoria después de 11 partidos oficiales sin ganar.

“Emocionalmente es algo muy importante, una alegría inmensa, se consigue una victoria después de tres partidos que no pudimos sumar de a tres. Es un golpe anímico importante, se vienen cosas buenas. Es bueno comenzar con el marcador a favor, siempre nos tocó venir de atrás y no pudimos remontar. Si bien la idea tratamos de mantenerla por momentos, el rival también hizo por el partido. Millonarios estaba en mejor momento, pero nosotros debíamos jugar para conseguir la victoria. Millonarios tuvo la opción en un tiro de esquina, pero lo controlamos. Fueron tres puntos importantes: sumar de a tres, y más contra el rival de patio, es siempre importante y nos sirve para despegar. No había otra manera de levantar esto que trabajar”, dijo Rivera.



El técnico ‘cardenal’ reconoció la entrega del equipo. “Tuvimos un orden, cerramos los espacios. Iniciamos con dos puntas, tirando a Kelvin y sacrificándolo un poco. Es un jugador que conmigo ha hecho esa posición y la conoce. Queríamos un equipo corto y ordenado para generar la confianza. A partir de la seguridad, no darle mucho espacio a Millonarios porque tiene jugadores rápidos por las bandas. Y luego contraatacar, salir en velocidad, en el primer tiempo generamos tiros de esquina o situaciones de gol. Estuvimos concentrados y lo que hablamos era eso, tener una concentración muy alta”.



Rivera espera que esta victoria sea un empujón desde lo anímico: “Confiamos en que sea el arranque, las victorias dan confianza y más contra el rival de patio. Si hubiéramos jugado la Copa Libertadores como local habría sido otra situación, pero no podemos llorar sobre la leche derramada. Hay que seguir en esta senda, en el partido contra Nacional tuvimos cierto orden, pero ellos concretaron la que tuvieron. Hubo orden, un equipo corto, cerrando espacios y aprovechando la situación que nos creó. La entrada de Arias nos ayudó a tener la pelota y estar lejos de nuestro arco”.



Por su parte, el portero Leandro Castellanos también valoró la victoria. “Voy a tratar de ser lo menos emotivo. Ganar un clásico da mucha alegría, más cuando venimos de momentos complejos. Hemos trabajado de buena manera y merecimos ciertos resultados. La cabeza del profe Harold supo soportarlos, trabajó para salir de este momento, los muchachos aguantaron para no dejar de creer en este proyecto. Sabemos lo que significa un clásico para la hinchada, que lo disfrute. Ya tenemos que pasar esta página, disfrutarlo unas horas. La idea es levantarnos en la parte futbolística y en la parte anímica. Creemos y estamos convencidos de que el camino es el trabajo, creyendo en la idea y en el proyecto”.



A la pregunta de qué ganó Santa Fe en este partido, Castellanos aseguró: “Lo primero, los puntos, eso nos ayuda mucho. Luego, desde la estrategia los sorprendimos, hicimos algo que ellos no esperaban. Y me gustó que el equipo fue combativo, que lo asimiló de buena manera en lo defensivo”.



DEPORTES