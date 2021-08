Harold Rivera: 'Teníamos un plan y no lo aplicamos'

Santa Fe vive un mal momento. Van cinco fechas de la Liga y no reacciona. Aunque venció a Millonarios, el equipo sufre mucho y ahora cayó en casa contra La Equidad. 0-2. Por eso, la situación del DT Harold Rivera es incómoda.



(Le puede interesar: Santa Fe, en alerta roja: ahora perdió de local contra La Equidad)

Estas fueron sus declaraciones al final del partido:



Balance: "No ha sido un arranque fácil ni positivo, los numero lo dicen. Estamos buscando el revulsivo y darle vuelta a la situación y no ha sido fácil, pensamos que con el clásico iba a ser diferente. Hoy era difícil por el rival, sin embargo creo que no encontramos el juego en el primer tiempo, en el segundo fue un poco mejor, pero con un gol en contra. Propusimos, dimos espacios y La Equidad se replegó, amontonó gente, contraatacó y en una jugada rápida se pita el penalti y el 2-0. Intentamos sin claridad y no convertimos".



Mentalidad: "No es una idea solo de estos partidos, trabajamos desde que llegamos tratando de tener idea clara. Planificamos un partido, teníamos un plan y no lo aplicamos como debió ser. Hablamos de cómo nos puede hacer daño el rival y cometemos errores que nos cuestan. Es seguir afianzando conceptos. Tenemos es que sacudirnos de esta situación y tener a Santa Fe donde tiene que estar".



¿Falta refuerzo? "Decir que falta un jugador y cómo estamos... queremos tener lo mejor. Tenemos unos jugadores y tenemos que retomar el nivel. Tenemos que evaluarnos nosotros los que estamos y mirar que la situación debe cambiar lo más pronto posible".



Positivo: "La respuesta en el querer e intentar. Todos estamos dolidos por las derrotas, tratamos de tener respuesta y cuando no sale hay inseguridad, tristeza".



DEPORTES

Más noticias de deportes

-James vs. Benítez: ¿primera gran pelea en el Everton?



-Gerd Müller: recuerdo de un goleador letal (Meluk le cuenta, opinión)



-Selección Colombia: los árbitros para fechas de eliminatoria