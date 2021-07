'Tenemos que tener más malicia': reflexión del DT de Santa Fe

Santa Fe arrancó mal la Liga del segundo semestre, con derrota en casa frente al Cali, 1-2. El DT Harold Rivera analizó los motivos de esta primera caída del campeonato.

Estas fueron sus declaraciones en rueda de prensa:



Radiografía: "Algo negativo por el resultado, no queríamos iniciar así, hay cosas buenas y otras por mejorar, trabajamos una estructura, me tocó cambiar por lesiones y tomamos decisiones con el 4-3-3, no con claridad. Nos vamos en desventaja, replanteamos en el segundo tiempo con la estructura que conocemos, y mejoramos, empatamos y lastimosamente en la última jugada nos convierten. A los 4 minutos pudieron quedarse ellos con 10 y el árbitro tomó otra decisión; hubo otra falta de Angulo que era para roja... Nos faltó profundidad, pero algunos se van acoplando, me gustó Villalba...".



Por mejorar: "Tener más profundidad, generar más, más fútbol colectivo. Aumentar las probabilidades de llegar al arco rival, lo debemos hacer y estar concentrados los 90 minutos, tenemos que tener más malicia y más ímpetu para defender esas instancias finales. Es el primer partido, pero ya tenemos que corregir".



Juego aéreo: "Sí, nos cabecearon dos veces y las dos fueron gol, una en fuera de lugar. Son temas a corregir, lo hemos trabajado, también es nuestro fuerte y hoy perdimos.



Reforzar: "Pensamos en un jugador por línea, esperemos que Dinolis nos pueda dar una mano, pensamos en otro delantero para tener alternativas en el ataque, es algo que nos ha costado. Ramos entró bien... Esperamos contar con uno o dos jugadores más, lo hemos hablado con el presidente".



Bajas: "Dairon se resintió en la pretemporada. Lo de Leandro se demora quizá un mes más. Ojalá sea menos. Álex (Mejía) se entrenó bien y esperamos contar con los que llegaron contra Bucaramanga".



