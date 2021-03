DT de Santa Fe explica por qué su equipo casi pierde contra Pasto

Harold Rivera, DT de Santa Fe, admitió que tuvo un partido muy difícil contra Pasto, con el que casi pierde y terminó empatando 2-2.

El entrenador dijo que el rival le incomodó a Santa Fe, pero que su equipo siempre buscó la victoria.



Balance: "No se consiguen los 3 puntos, pero me voy satisfecho con el esfuerzo, siempre queremos ganar y enfrentamos a un rival que nos enredó, que hizo el juego lento. Se fueron adelante, y me parece que su propuesta fue lenta. Por momentos encontramos el camino, sobre todo en el primer tiempo. Caímos en baches por momentos".



Qué faltó: "Siempre intentamos plasmar nuestra idea. Pero hubo un rival que nos generó un juego que nos incomodó, más en el segundo tiempo, se cortaba mucho el partido. Nosotros siempre buscando. Ello tienen jugadores rápidos para contragolpear. en el 1-1 cometimos un error, nos cobraron y nos toco seguir para buscar el empate. Hubo la situación, un penalti que no se pita, que era el 1-1, pero bueno".

Nazarit: "Era su debut y el trabajo que le asignamos, porque Medina siempre hacia diagonales, que lo controlara y no lo dejara girar. Cumplió.



Semana de descanso: "Importante, venimos en una seguidilla de partidos y esta fecha de descanso y con jugadores en departamento medico, es importante. Tenemos a Valdés, a Arias, a Palacios que traen cansancio o cargas musculares... Importante que no se perdió y se mantiene el invicto de local. Tenemos que prepararnos para ir a sumar a Envigado.



Jersson González: "Es una apuesta que tenemos y desafortunadamente las lesiones le impidieron participar más. Esperemos que siga creciendo, es joven y va por buen camino".





