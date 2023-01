Hárold Rivera tiene muchos desafíos en su regreso como técnico de Santa Fe. El principal, conseguir la estrella que no pudo en su primera época entre 2019 y 2021. Segundo, avanzar a la fase de grupos en la Copa Sudamericana y, para eso, poner a andar rápido a un plantel bien reforzado para la Liga en la que debuta este viernes de visita contra Jaguares (5:20 p. m. TV de Win Sports).

En su primera etapa, Rivera llegó como salvavidas, rescató al equipo, lo puso a pelear. Pero al final de su era se fue con un mal sabor, tras una mala Copa Libertadores en el 2021.



Antes del estreno en este 2013, Rivera se muestra tranquilo, ya conoce la casa, sabe dónde está parado, sabe de las exigencias. Cuenta con jugadores de experiencia que llegaron como refuerzos, como Hugo Rodallega, Cristian Marrugo, Juan Roa, Fabián Sambueza o el central Marlon Torres.

Preguntas claves sa Rivera

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe Foto: Dimayor - Vizzor Image

La sensación entre la prensa y la hinchada es que tiene equipo para pelear...

Percibo lo mismo, esa sensación de que el equipo sea protagonista y que pelee título, porque se ha hecho un esfuerzo para formar una nomina muy competitiva; llegaron jugadores línea por línea que nos van a aportar con su experiencia, y otros con su juventud. Hemos amalgamado un equipo en tres facetas: los de cantera que quieren surgir, los de edad intermedia para consolidarse, y los mayores con su enseñanza y experiencia. Algunos no tuvieron su mejor versión donde estaban y vienen con sed de revancha. Todo esto es fundamental para lo que queremos: pasar a grupos en la Copa Sudamericana y conseguir la décima estrella. Por lo pronto, paso a paso, con la mente puesta en que podemos hacer cosas muy buenas con este plantel que se formó.



Un sector de la crítica dice que es un equipo viejo por la edad de algunos jugadores. ¿Eso es ventaja o desventaja?

Llegaron jugadores de gran experiencia que tienen edad importante para el fútbol, son mayores, pero con buena experiencia, y con espíritu y actitud para entrenar. Estamos contentos con ellos, la competencia, como se entrenan, y con el resto nos van a aportar cosas importantes. La nómina es extensa por el torneo internacional, con un promedio de edad de 25 años. Veo las cosas a favor, no por ser mayores no van a poder jugar juntos. El fútbol no tiene edad, es importante su profesionalismo, cono entienden el juego, y no es de ocultar que la juventud es importante para determinados partidos.

Usted ya estuvo en el club, lo sacó de una crisis, pero no alcanzó a más. Ahora tiene equipo para pelear...

En la primera etapa no encontramos a un Santa Fe como ahora; en esa época estaba con afugias de puntos y logramos clasificar y alejarlo del descenso, Ahora es distinto. El semestre anterior clasificó a los 8 de primero y no llegó a la final, pero lo que hizo da pie para poder dar un paso o subir un escalón y disputar la final. No es que se me haya salido el grupo de las manos, el jugador debe aceptar cuando se está o no para competir. Todo fue una enseñanza para corregir y en esta segunda etapa buscamos la camaradería, gestionar el grupo y la idea de juego. Si uno habla con claridad, mirando al jugador a los ojos, no abra inconveniente. Entre más compromiso y amistad podemos conseguir los objetivos.

