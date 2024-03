Harlen Castillo, inconsolable: lloró por crisis de Nacional y de disculpó, video

Harlen Castillo fue la figura del partido en el que Junior y Nacional, un empate 0-0 que fue como un bálsamo para el equipo antioqueño.

El resultado sacó a Nacional de una serie de derrotas en Liga y Copa Libertadores, pero sigue en deuda.



El golero explotó por las emociones encontradas al final del partido. Sacó su arco en cero y el equipo no perdió, no es suficiente para un equipo grande.

Las lágrimas

“Esto es para mi familia, sin ella no estaría acá, esto es para toda la gente que nos apoya. Hemos pasado acá momentos difíciles, que normalmente en un equipo grande como este, no se pasan. Las lágrimas son ahora porque las cosas no han salido como queremos, por esa impotencia. Pedir disculpas a esa hinchada que nos apoya. Hay que seguir, es un punto valioso”, dijo Castillo en charla con ‘Win Sports’.

“Veníamos a ganar. Tratamos desde el minuto 1 arrollar a Junior, igual ellos tienen jugadores de jerarquía. Nos vamos con un resultado positivo”.



🗣️ Harlen Castillo, elegirlo la figura del partido. pic.twitter.com/66nD61HI2B — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 3, 2024

Y agregó: "Aquí estamos todos (juntos), no es para señalar a nadie. Nos equivocamos, somos seres humanos. Queremos hacer las cosas bien, sabemos que estamos en un grande y queremos darlo todo. Siempre va a haber apoyo entre nosotros, así a veces las cosas no nos salgan, pero hay que ser resiliente y tener fe de que esto va a cambiar”.

