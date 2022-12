El histórico título del Pereira tiene varios héroes, pero el portero Harlen Castillo fue el encargado de tapar dos penaltis en la definición de la estrella contra Independiente Medellín.

En el juego de ida, en el 1-1, Castillo, a quien le dicen ‘Chipi Chipi’, fue gran figura, ahogó el grito de gol de los hinchas paisas y en el partido del miércoles le atajó los disparos a Andrés Cadavid y a Adrián Arregui para convertirse en el héroe.



El portero nacido en Istmina, Chocó, el 17 de agosto de 1993, celebró con su familia, compañeros y aficionados, pero en medio de la alegría se le zafó la noticia: se van del Pereira.



Pasó por Atlético Nacional, fue al Envigado y hasta estuvo en el Medellín, pero sus resultados no fueron los mejores, nunca se consolidó y fue a parar a Pereira. Llegó al conjunto risaraldense en el 2015 y aunque ha tenido altas y bajas ha podido superar los problemas y convertirse en gran figura.

Consolidado en la potería

Castillo tuvo confianza en Pereira hasta el 2018, pero cuando llegó como director técnico Néstor Cravioto recibió total respaldo, pues le dio la responsabilidad de cuidar el arco.



En el 2019, también en penaltis, 'Chipi Chipi' le dio el título de la B y el ascenso a la A al Pereira, demostrando que era el golero ideal para el equipo. Pero no todo paró ahí. Bajo los tres palos y al lado de sus compañeros llegó a la final de la Copa Colombia, la que perdió con Atlético Nacional.



Este año, Castillo ha disputado 27 partidos y ha sido prenda de garantía desde que llegó al mando del grupo Alejandro Restrepo.

El arquero Harlen Castillo. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Sus números son muy buenos. En goles concedidos, el arquero de 29 años ha encajado 31, para un promedio de 1,1 tantos por partido.



La estadística dice que el chocoano tiene un promedio de 2,7 atajadas importantes

por juego, lo que ratifica lo clave que ha sido en la campaña del campeón de Colombia. Dentro de esos números, se asegura que Castillo ha detenido 44 remates fuera del área y 33 dentro del área confirmando su excelente nivel.



“No tengo palabras. No salgo campeón solo, lo hacemos con ‘Leo’ Castro, que marcó goles. Un saludo para mi gente del Chocó. Esto es para ellos, para mi familia”, dijo Castillo.



Lo que hizo el portero fue la cuota inicial para el campeonato, luego vinieron la efectividad de sus compañeros Leonardo Castro, Medina, Juan Pablo Zuluaga y Léider Berrío, quien anotó el último tanto.



“Estamos muy felices, contentos, pero hoy me acuerdo de la gente que me ayudó. Ellos saben quienes son y para ellos va este triunfo”, contó en medio de lágrimas.



“Mis compañeros saben que soy bueno para los penaltis y eso hice, mi trabajo, y estoy muy feliz con el título”, declaró. Alexis Márquez, mientras estuvo al frente de la dirección técnica del Pereira lo respaldó, fue la persona que lo llevó por el buen camino.



“Tiene muchas cualidades. Comete errores como todo los humanos, pero ha sabido levantarse y ahí lo tienen”, conto el DT.



Castillo sabe que le ha tocado duro y le agradeció a Márquez todo lo que ha hecho por él en su vida personal y deportiva.



“Es como mi papá. Es la persona que le habla al oído, que me aconseja y que en los malos momentos siempre estuvo ahí”, dijo el golero. Harlen Castillo es la gran figura. Por él, los hinchas del Pereira celebraron un título, luego de 78 años buscando esta máxima distinción.



