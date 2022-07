48 horas después de la reunión informal entre el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún; el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en pleno palco del Pascual Guerrero, en el debut de Colombia en la Copa América, el tema de la Liga Femenina todavía sigue en vilo.

¿Habrá Liga Femenina?

Celebración del título del América en la Liga femenina 2022.

La Federación y el ministerio manifiestan que mantienen firmes los recursos para su organización. El tema es que los equipos afiliados a la Dimayor, enfrascados en una pugna política, no han completado el quorum de ocho clubes que estableció la entidad para organizar el torneo.



“Había siete equipos que confirmaron. Luego se bajaron dos, quedaron cinco. Nacional, América, Cali, Millonarios, Llaneros, Cortuluá, Bucaramanga y Pereira tuvieron intención de participar. De esos, Nacional no se decidió, y Bucaramanga y Llaneros se bajaron”, había explicado el presidente de la Dimayor en los últimos días.

El panorama hoy

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor.

En la noche del domingo, la iniciativa de jugar la Liga seguía estancada. El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, en diálogo con EL TIEMPO, ratificó que solo 4 equipos han presentado su aceptación de jugar: Cali, América, Millonarios y Cortuluá.



Así las cosas, se espera que este lunes el tema pueda avanzar y algunos clubes decidan sumarse.



Sobre el tiempo límite que se tomará la Dimayor, Jaramillo dijo: "No ha sido fácil, ha sido un proceso de tener unos recursos prometidos por Ministerio de deporte y algunos patrocinadores, el problema ya no es de recursos para organizar el campeonato; el problema es de recursos de los clubes. Muchos tienen ese problema... hay nóminas como la de Santa Fe que tiene costo de 150 millones de pesos al mes", dijo.



"No es que los clubes estén en contra del presidente de la Dimayor, puede que tengan objeciones, pero privilegian apoyar el fútbol femenino", agregó. Reiteró que si los clubes quieren jugar, y salen 8 equipo, se hará el torneo.



Sobre el plazo que se van a dar para concretar o descartar la Liga, Jaramillo aseguró: "Me voy a dar un espacio, recuerden que hay limitación en el calendario por la Copa Libertadores en octubre, seria una liga corta, de agosto a octubre. Vamos a ver si en el transcurso de la semana podemos decidir algo".



Puntualizó que en 2023 se tendrá "seguramente" dos semestres con dos ligas importantes.

Por su parte, Vanessa Córdoba, futbolista colombiana que regresa del exterior para sumarse al Cali, opinó: "Trunca el desarrollo de las deportistas. Regrese con la idea de que va a ser una liga distinta, el fútbol femenino da resultados, el tema que no permite desarrollar es que no hay entornos de confianza para promover inversión... Es un tema de planificar para que los equipos puedan vender el fútbol femenino".



Ante este panorama, Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, manifestó: "Recursos hay, no hay voluntad de diálogo porque solo una parte hace las reglas, eso no sucede en España, Italia, Inglaterra... ¿Qué ganan los clubes que compitan en la segunda Liga si ya los cupos a la Libertadores están, qué otro beneficio van a obtener para convocar a sus planteles? Esto es de planificar un torneo de por lo menos seis meses para iniciar ese torneo", se preguntó el dirigente.





