Se destrabó el tema del ascenso y descenso: así se jugará

Hace cinco meses que el fútbol profesional colombiano paró actividades por causa de la pandemia de covid-19. Ahora busca alternativas para volver a competir.

Este jueves, en la asamblea de clubes de la Dimayor, los presidentes de los 36 clubes afiliados decidieron mantener el sistema que habían aprobado en la reunión del 24 de julio, es decir, darle continuidad al campeonato que se venía jugando, para terminarlo en diciembre.



La fecha de reanudación del torneo sigue pendiente de la aprobación del Gobierno para pasar a la fase 4, que es la de los entrenamientos colectivos, y también del comportamiento de la pandemia, pues la intención es que cada club pueda jugar en su sede. Para ello necesitan la aprobación de los alcaldes de cada ciudad.



Antes de la asamblea, hubo una reunión entre el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, para hablar de ese aspecto. "He dicho una frase: seremos flexibles pero no irresponsables", le contó Lucena a EL TIEMPO.



De esta manera, se mantiene la fase todos contra todos, para luego jugar dos cuadrangulares y el ganador de cada grupo clasifica a la final por el título.



El campeón y el subcampeón de esa Liga, más el primero de la reclasificación que no tenga cupo en torneo internacional y el ganador de la Copa Colombia serán los representantes del país en la Copa Libertadores de 2021.



Las tres primeras casillas de la Copa Suramericana las obtendrán los equipos con mayor puntaje acumulado que no vayan a la Libertadores y el cuarto jugará contra el vencedor de una liguilla de eliminados por el último cupo.



El tema del descenso fue la gran discusión de la reunión y eso tomó más de tres horas para decidirse. Al final se acogió una propuesta presentada y respaldada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el máximo accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, en el sentido de que la subida y bajada se aplace para mediados del año entrante, con el fin de mantener el número de partidos para la tabla del descenso, que comprende el puntaje de tres años. La votación fue muy apretada: 19 a 17.



De esta manera, la Liga I terminará en diciembre y la Liga II, que estaba programada para el segundo semestre, se disputará en la primera mitad de 2021.



Sobre la Liga Femenina, se ratificó que el torneo se va a jugar. Sin embargo, cuatro clubes manifestaron que no van a poder participar: Cortuluá, Once Caldas, Deportivo Pasto y Deportes Tolima. Por ahora, solo participarían 12 equipos.



