‘No es la liga que queremos, pero es un paso’: Vanessa Córdoba

No era como se la imaginaban, pero las futbolistas colombianas no pueden ocultare su alegría porque finalmente sí tendrán campeonato profesional este año, en un torneo corto, de abril a agosto –con receso por la Copa América– y con 18 equipos. La liga es una realidad en parte por el interés de las propias futbolistas, que elevaron su voz para que el torneo no se interrumpiera.

Pero no era fácil. No había suficientes recursos, ni patrocinios, ni el interés de todos los equipos. De todas esas dificultades estuvo al tanto Vanessa Córdoba, futbolista colombiana, hija del exportero Óscar Córdoba, que ejerció como una de las representantes de las jugadoras ante la Dimayor, y que hoy, en entrevista con EL TIEMPO, manifiesta su satisfacción por la noticia. Aunque admite que no es como debería ser.



¿Cómo recibieron la noticia de la formalización de la Liga en 2020?

Digamos que es imposible no sentir alegría al pasar de no tener liga, a tener algo. Claro, no es la liga que queremos y por la que estamos trabajando, pero sí es un paso. Lo primero es tener algo, y con cuatro fechas más que el año pasado. 4 son 4 (pasaron de 74 a 104 partidos). Rescatamos eso, pero no es lo que queremos; lo aceptamos como parte del proceso, pero no es el objetivo final.

¿A qué acuerdos llegaron con la Dimayor?

La reunión que tuvimos no fue de negociación. Nosotras fuimos con la intención de que nos dieran respuestas, porque éramos más de 400 personas sin trabajo. No negociamos, no somos las personas adecuadas, fue más bien una reunión para explorar un poco lo que iba a ser este año y la búsqueda de patrocinios, y lo que nos han dicho es que esa ha sido una labor complicada.



¿Por qué las empresas no se animan a patrocinar la liga? ¿No les convence?



Es difícil que una marca te patrocine cuando no sabe cuál es el producto. Hay que tener una liga estructurada, porque para mí no debe ser de 2 meses, y si lo va a ser, que el otro año no sea igual. Yo como marca no querría invertir en algo sin forma, que no se cuándo empieza ni cuándo termina. Tampoco sé en qué condiciones la han vendido, pero lo que sabemos es que es difícil invertir en algo que está en duda. Nosotras nos ofrecimos para ayudar.



¿A buscar patrocinios?

Sí. Tuvimos acercamientos con marcas que podrían tener interés de hacerlo. Pero el producto es de la Dimayor. Sí hemos hecho contactos, pero esa ha sido su respuesta, ‘tenemos el interés pero dónde esta la propuesta, los otros patrocinios...etc’.



¿Es un reversazo que no todos participen?, porque pasan de 20 equipos a 18...



Es que requiere de una inversión. Valoro que haya equipos que dicen, ‘no es obligación pero aun así lo queremos hacer’. Es de aplaudir que hay algunos equipo con mejores condiciones que otros que sí tienen la obligación de participar (los que están en torneos internacionales). Que se bajen unos del bus es reflejo de que somos profesionales y como tales tenemos el derecho de poner una balanza económica estable y suficiente para que sea como debe ser. Si exigen como profesional, trátenme como tal.

Vanessa Córdoba Foto: Archivo particular

¿Cree que los clubes sí tienen interés en que esta liga salga adelante y crezca?

No es al nivel que queremos, pero creo que si estuviéramos más encima de esto, la realidad sería otra. Claro, entiendo que también es un tema social y cultural que toma tiempo.



¿Qué expectativas tiene frente a esta liga?

Espero gozármela; lo sufrimos mucho como para no gozarlo. Esta lucha nos ha permitido vivir más la liga y eso es muy lindo. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para mejorar la liga. Espero que como jugadoras también vayamos creciendo y estoy segura de que llegaremos mejor preparadas, sí, no hay tiempo, pero que todas demos lo mejor.



¿Es optimista hacia el futuro?

Optimista y de cierta manera ingenua. No como el cuento completo, pero me gusta jugar con ilusión, que es la que nos permite seguir trabajando. Esto requiere paciencia. Creo que no va a avanzar tan rápido, pero avanzará.



¿Cree que la afición va a responder?

Siento que la gente desde el año pasado ha aprendido a vivir la liga de otra forma. El futbol femenino a nivel mundial se ha vuelto un símbolo de lucha de la mujer, la gente lo percibe así y le coge cariño, conocen nuevas jugadores, nuevas historias.



Muchas figuras se han ido al exterior, eso puede afectar



Son sentimientos encontrados con las del exterior, pero es chévere tener referentes por fuera. Han demostrado que sí se puede, y abren espacio a otra jugadoras. Porque viene una camada muy buena y poco a poco la gente las va a conocer. Ojo, se debe respetar el proceso, no que a los 15 o 16 años ya es profesional, pero se van generando esos espacios para que se den a conocer nuevos referentes.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET