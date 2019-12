Viera siguió en la tónica de Teo: calentó la final América vs. Junior

La voz de la experiencia y del mando, el uruguayo Sebastián Viera habló claro de la final de este sábado contra América y afirmó que están listos y esperan tener un buen partido para levantar el título.

Estas fueron sus declaraciones.

Nueva final. Contento y para mí esto es como ganar el primer título. La misión del jugador no puede parar nunca. Cuando no se tenga hambre de ganar hay que retirarse.



Penales. No pensamos llegar a los penales, pero si llega a pasar, los arqueros anteriores no tuvieron la certeza de ganarlos. Esperemos que nosotros vayamos a donde vaya el balón. Sabemos que hay una posibilidad de que pueda pasar y nosotros estamos tranquilos. Tenemos experiencia y sabemos que estas definiciones la hemos sorteado bien.



Favoritismo. Hemos visto gente de América festejando hace unos días. Nosotros estamos tranquilos, porque en la final no hay favoritos. En las finales hay que hacer bien las cosas. Estamos igual, lo único que cambia es el entorno. Ojalá sea una fiesta, pero nosotros dentro de la cancha sabemos que somos once contra once y ahí va a ganar el mejor sin importan quién juega de local o de visitante.



Michael Rangel. Como lo conozco yo, lo conocen nuestros compañeros. No hay misterio, sabemos de sus virtudes. Nuestros defensas están preparados y esperemos que dentro de nuestro sistema defensivo Michael no tenga su tarde.



Triunfalismo América. Eso es normal y ve las redes sociales, pero eso no quiere decir nada. No pensamos en el triunfalismo del América. Pensamos en el partido, lo externo no nos interesa. Le pedimos a nuestra gente que tenga los pies sobre la tierra.



