El señalamiento que le hizo Rafael Carrascal al Junior

América jugó un partido inteligentísimo en Barranquilla. Cerró los espacios y obligó a Junior a jugar a un fútbol que no está acostumbrado. Así fue como le sacó un empate en el partido de ida de la final de la Liga colombiana.

Para esto, uno de los pilares fue el volante Rafael Carrascal. Manejó los tiempos del partido. Quitó, luchó y hasta se lució con varias jugadas en zonas de riesgo.



“Se saca un valioso empate y nos vamos a Cali con un plus de hacer un buen partido en Barranquilla en un estadio complicado”, dijo Carrascal en entrevista con ‘Win Sports’.



Carrascal sabe que hicieron un trabajo impecable desde lo estratégico y le hizo un señalamiento a Junior por su juego, sacando pecho de su trabajo.



“No aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Junior no fue ese equipo pulsante y no sufrimos”, comentó.



Finalmente, sobre el partido de vuelta del sábado en Cali dijo: “Tenemos que salir a ganar sí o sí. La presión que tuvimos acá ahora ellas la sentirán en el pascual Guerrero con nuestra gente”.



