El acuerdo al que llegaron los jugadores de Millos en el tema salarial

El fútbol colombiano se encuentra paralizado por la cuarentena decretada de carácter obligatorio mientras pasa la propagación del coronavirus, que tiene frenado al mundo entero. Mientras eso sucede, la crisis económica comienza a tocar las puertas de los diferentes equipos en el país.

Son varias las posibilidades que se manejan que hasta la DImayor pedirá una reunión virtual con el presidente de Colombia, Iván Duque, para ver qué posibilidades hay de que esta crisis no golpee tanto a los clubes.

​

Y mientras esto pasa, en Millonarios se llegó a un acuerdo entre los directivos y los futbolistas para el pago del salario y no llegar a medidas extremas como la suspensión de los contratos, como sí lo hizo Jaguares de Córdoba. En entrevista con CityTV, el presidente del club, Enrique Camacho, contó cuál fue ese arreglo.



¿Cuáles son las medidas que han tomado para tener un alivio económico en medio de la crisis?

En Millonarios lo que hemos hecho, obviamente, es tratar de satisfacer las necesidades de los que menos ganan y por eso hemos hecho un programa de tal suerte que todos aquellos trabajadores de Millonarios que es el 86 por ciento del total, que ganan menos de 8 millones de pesos, reciban la totalidad de su salario en marzo y abril. Los demás contribuimos en el sentido que se les pagará máximo 10 millones de pesos a los jugadores más o menos y el resto será una cuenta por pagar, que una vez se reactive la situación se les cancelará el restante. Es una colaboración que hemos tenido de todos los jugadores, capitanes, cuerpo técnico y la parte administrativa para ayudar a los que menos ganan.



¿Es decir los jugadores aceptaron rebajarse el sueldo hasta los 10 millones?

No es una rebaja de sueldo. Aceptan que se les pague un salario de hasta 10 millones de pesos y después se les pague el resto cuando la situación sea normalizada. Naturalmente luego se les paga lo demás. Este es solo el 14 por ciento de una parte de nuestro personal, el resto se cumple totalmente.



¿Usted donó su salario completo?

Yo suspendí cualquier remuneración mía hasta que esto mejore. Me parece que es un acto de realidad con todo el equipo, institución y empleados. En la medida que todos hagamos un esfuerzo vamos a salir más fortalecidos.



¿Qué pasa con la Liga femenina?

No habíamos alcanzo a firmar contratos, tenemos acuerdos o contratos verbales. Nunca iniciamos actividades, porque fueron notificados de esta notificación, antes de que se firmaran contratos.



JUAN SEBASTIÁN NAVARRETE

Periodista CityTV

En Twitter: @juanse_91