Habla la mujer agredida por barras bravas de Millonarios

Maryuris Correa, la mujer agredida por un grupo de personas en Santa Marta, en hechos ocurridos el pasado sábado antes del partido entre Unión Magdalena y Millonarios, dio su versión de lo sucedido.

"Venía para mi casa y ellos estaban tomando, muy tomados, como unos 6 o 7, y cuando pasamos nosotros nos gritaron cosas y empezaron a sacar cuchillos, piedras, nos corretearon, nos defendimos pero me caigo y ellos aprovechan y me golpean y me dan una puñalada en la pierna y en la cabeza, tengo una costilla fracturada, muchos golpes y la cara inflamada", dijo Maryuris al programa Mañanas Blu, de Blu Radio.

La mujer, estudiante y habitante de Santa Marta, fue golpeada por un grupo de sujetos, en imágenes difundidas por redes sociales. Ella asegura que eran hinchas de Millonarios, aunque iban sin camisetas. Dice que gritaban frases del partido y tenían tatuajes con símbolos del equipo bogotano.



"La pelea no fue tanto por barras porque no teníamos prendas del Unión, ellos nos gritaban. Querían ofendernos y ahí mis compañeros reaccionaron. Nos gritaban que éramos malditos, que éramos de la B. Mis compañeros respondían que en el estadio es dónde se veía todo, que en Santa Marta iban a alentar, y ellos sacaron cuchillos. Ya estaban pasando autos o me hubieran matado ahí", agregó la mujer.



"Es la primera vez. No soy aficionada, voy al estadio normal, pero nunca había tenido un problema así. Estaban tomados y yo digo que querían era formar problema", agregó.



En el primer golpe, asegura, quedó inconsciente. Le dieron 20 día de incapacidad.



"Voy a poner la denuncia porque alguien los reconoció y me envió fotos. A veces toca tomar las cosas por su mano porque las autoridades no actúan. Fui a poner denuncio y me dijeron que me fuera para la casa que tenía 6 meses para eso".



DEPORTES​