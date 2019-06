'Pasto es un equipo que defiende y ataca con eficacia': Comesaña

El rival. Pasto es un equipo que ataca y defiende con eficacia y ahí está todo dicho: hace los goles que necesita para ganar y por eso está en la final. Su entrenador mantiene cosas de la época de equidad que muestran la línea de comportamiento y de juego que le gusta al entrenador, con jugadores para esas características. Es inteligente, eso lo tenemos claro.

Nómina. Tenemos 22 jugadores en concentración, todos están en posibilidad de jugar, las dificultades que se nos presenten las miraremos con el cuerpo médico. No nos sentaremos a llorar, elegiremos la mejor opción si tenemos que hacer modificaciones y no hacer cosas que desarreglen cosas, Buscar posiciones naturales del equipo.



Diferencias entre este Junior y el que salió campeón. He encontrado cosas que ya conocía, he encontrado respuestas necesarias, he encontrado hábitos de comportamiento. Cosas diferentes que me hayan sorprendido, no: encontré los mismos hombres y los que no han competido y no estaban con nosotros han ido interpretando en el día a día en el comportamiento del equipo.



Tantos cambios en su vida en tan poco tiempo. En mi vida en lo deportivo y lo personal para mí y para mi familia, se ha caracterizado por una cantidad de cambios permanentemente, muchas veces desestabilizan a la familia o a uno y eso es normal. No me quejo de eso ni me arrepiento, porque por otro lado nos ha llenado de experiencia. Nos hemos acomodado a distintas situaciones, las adaptaciones no son fáciles. Todo eso tiene un precio, pero es una riqueza enorme porque se acostumbra a tratar con gente de muchos lugares que dejan muchas enseñanzas”.



DEPORTES